4 стрижки, які ніколи не вийдуть із моди: розкішні зачіски для досконалого стилю

Вони здатні кардинально оновити образ жінки будь-якого віку, зробити його приголомшливим і чарівним.
Якщо ви хочете мати привабливий вигляд, освіжити образ чи взагалі кардинально змінити стиль, варто вибрати одну з цих стрижок. Стилісти назвали саме ці варіанти зачісок, бо вони будуть актуальними завжди. До того ж, такі стрижки підходять жінкам будь-якого віку, вони омолоджують, коригують овал обличчя, надають локонам об’єму. Тому кожна пані почуватиметься прекрасною з такою зачіскою.
Багатошарове каре для волосся середньої довжини
Ця стрижка має безліч варіантів, тому підходить абсолютно всім жінкам. Кожна зможе обрати до свого типу обличчя і структури волосся відповідний варіант. Каре полюбляють модниці усього світу, що не дивно, бо вона надає образу ефектної елегантності та досконалості. Багатошарове каре абсолютно не потребує укладання, після миття відразу лягає у правильну форму. Стрижка також красиво відростає, її не треба буде оновлювати щомісяця.
Каскад на довге волосся
Ще одна багатошарова зачіска, яка дозволить кожній жінці створити романтичний і розкішний образ водночас. У такій зачісці пасма можуть бути різної довжини та напряму підкручування. Але стрижка з ніби рваними пасмами полюбилася жінкам усього світу. Адже вона надає грайливого об’єму локонам, які лягають у правильну форму і рухаються при ходьбі.
Довге волосся з рівним зрізом
Якщо ви не бажаєте експериментувати з довжиною волосся, тоді можна зробити стрижку з рівним зрізом. Така зачіска надасть загальному образу елегантності, омолоджуватиме і робитиме волосся візуально густішим. Ви з такою стрижкою матимете вигляд зірки чи фотомоделі з подіуму. Щоб ця зачіска завжди мала ідеальний вигляд, треба додати до свого домашнього догляду живильні маски та спреї. Тоді ваші локони сяятимуть здоров’ям і рівно лягатимуть у правильну форму.
Піксі для короткого волосся
Така стрижка є топовою серед омолоджувальних. Вона буде ідеальним варіантом для пані, які бажають омолодитися й кардинально змінити образ. З цією зачіскою ви будете приголомшливою. Вона прибирає зайві роки, ніби стираючи зморшки. А косий чубчик, яким можна акцентувати стрижку, коригуватиме овал і прибере непотрібний об’єм у нижній частині обличчя. Зачіска робить волосся густішим і здоровішим, не потребує укладання, пасма лягають у правильну форму відразу після миття.
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