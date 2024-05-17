4 стрижки, які ніколи не вийдуть із моди: розкішні зачіски для досконалого стилю

Якщо ви хочете мати привабливий вигляд, освіжити образ чи взагалі кардинально змінити стиль, варто вибрати одну з цих стрижок. Стилісти назвали саме ці варіанти зачісок, бо вони будуть актуальними завжди. До того ж, такі стрижки підходять жінкам будь-якого віку, вони омолоджують, коригують овал обличчя, надають локонам об’єму. Тому кожна пані почуватиметься прекрасною з такою зачіскою.

Багатошарове каре для волосся середньої довжини

Які стрижки ніколи не вийдуть із моди / Фото: pixabay.com

Ця стрижка має безліч варіантів, тому підходить абсолютно всім жінкам. Кожна зможе обрати до свого типу обличчя і структури волосся відповідний варіант. Каре полюбляють модниці усього світу, що не дивно, бо вона надає образу ефектної елегантності та досконалості. Багатошарове каре абсолютно не потребує укладання, після миття відразу лягає у правильну форму. Стрижка також красиво відростає, її не треба буде оновлювати щомісяця.

Каскад на довге волосся

Які стрижки ніколи не вийдуть із моди

Ще одна багатошарова зачіска, яка дозволить кожній жінці створити романтичний і розкішний образ водночас. У такій зачісці пасма можуть бути різної довжини та напряму підкручування. Але стрижка з ніби рваними пасмами полюбилася жінкам усього світу. Адже вона надає грайливого об’єму локонам, які лягають у правильну форму і рухаються при ходьбі.

Довге волосся з рівним зрізом

Які стрижки ніколи не вийдуть із моди / Фото: pixabay.com

Якщо ви не бажаєте експериментувати з довжиною волосся, тоді можна зробити стрижку з рівним зрізом. Така зачіска надасть загальному образу елегантності, омолоджуватиме і робитиме волосся візуально густішим. Ви з такою стрижкою матимете вигляд зірки чи фотомоделі з подіуму. Щоб ця зачіска завжди мала ідеальний вигляд, треба додати до свого домашнього догляду живильні маски та спреї. Тоді ваші локони сяятимуть здоров’ям і рівно лягатимуть у правильну форму.

Піксі для короткого волосся

Фото: pixabay.com

Така стрижка є топовою серед омолоджувальних. Вона буде ідеальним варіантом для пані, які бажають омолодитися й кардинально змінити образ. З цією зачіскою ви будете приголомшливою. Вона прибирає зайві роки, ніби стираючи зморшки. А косий чубчик, яким можна акцентувати стрижку, коригуватиме овал і прибере непотрібний об’єм у нижній частині обличчя. Зачіска робить волосся густішим і здоровішим, не потребує укладання, пасма лягають у правильну форму відразу після миття.

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