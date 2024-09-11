4 стрижки з чубчиком для жінок за 50: коригують овал і роблять природну підтяжку обличчя

Якщо ви хочете омолодитися й прибрати непотрібний об’єм у нижній частині лиця, тоді ці чотири стильні стрижки саме для вас.

Стилісти цього осіннього сезону пропонують усім жінкам за 50 робити стильні стрижки з чубчиком, щоб закрити одразу кілька потреб. Такі зачіски маскують вікові зміни на шкірі обличчя, коригують овал, надають загальному образу легкості та елегантності. Розповідаємо, які омолоджувальні стрижки з чубчиком на піку популярності восени 2024 для жінок за 50.

Подовжений боб із чубчиком

Які омолоджувальні стрижки з чубчиком для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Цей варіант боба – універсальна стрижка, так як підходить абсолютно всім жінкам, незважаючи на вік. Тому модні експерти рекомендують її саме зрілим пані, щоб омолодитися і зробити свій образ ефектним. Зачіска візуально подовжує шию, робить контури лиця більш чіткими, увиразнюючи погляд.

Акцентний чубчик замаскує зморшки у зоні лоба та очей, зробить обличчя свіжішим та більш підтягнутим. Чубчик можна робити прямий, косий, подовжений та філірований, все залежатиме від ваших уподобань. Така стрижка кардинально змінить загальний образ і зітре не один десяток років.

Каскад із чубчиком-шторкою

Які омолоджувальні стрижки з чубчиком для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Каскадні стрижки пасують усім жінкам за 50, і ось чому. За рахунок текстурованих пасом волосся набуває рухливості та екстраординарного об’єму, тому така зачіска омолоджує загальний аутфт. Недарма каскад люблять італійські та французькі модниці, які славляться своїм досконалим смаком та естетикою стилю.

Каскад варто акцентувати чубчиком-шторкою, який зробить загальний образ грайливим і водночас елегантним. Такий чубчик допоможе візуально витягнути обличчя та прибрати непотрібний об’єм у нижній зоні. Стрижка пасує жінкам з будь-яким типом обличчя та структурою волосся, тому також вважається універсальною.

Піксі з косим чубчиком

Які омолоджувальні стрижки з чубчиком для жінок за 50 / Фото: Freepik

Якщо ви бажаєте кардинально змінити свій образ і зробити його сміливим, тоді вам варто вибрати саме цю стрижку. Піксі повністю відкриває обличчя, робить очі виразними, а вилиці – витонченими. Косий чубчик допоможе приховати зморшки на шкірі обличчя та додасть загальному аутфіту жіночності.

Піксі з косим чубчиком буде ідеальною для жінок з овальним і трикутним обличчям. Також цю стрижку варто робити жінкам, які мають слабке волосся без об’єму, вона зробить локони здоровішими і візуально густішими.

Каре з асиметричним чубчиком

Які омолоджувальні стрижки з чубчиком для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Ця стрижка вже давно перейшла до розряду класичних, і не дарма. Каре омолоджує, підтягує обличчя, робить контури вилиць чіткішими, а погляд – виразнішим. Асиметричний чубчик ніби стирає зморшки з обличчя, додаючи загальному аутфіту свіжості та жіночності.

Асиметричне каре пасуватиме зрілим жінкам з квадратною та круглою формою обличчя. Оскільки пом’якшує лінії та додає візуальної легкості, прибираючи непотрібний об’єм у нижній зоні лиця.

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