Церковне свято 4 травня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 4 травня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Пелагії. Пелагія народилася в родині аристократів, була гарною і мала всі можливості для того, щоб жити розкішно. Але серце її прагнуло до чогось більшого. Вона прийняла християнську віру, що стало справжнім випробуванням для її життя. Це рішення зробило її мішенню для язичницької влади, адже в той час християнство ще не було визнано державою, і кожен, хто відкидав язичницькі боги, піддавався тяжким мукам.

Ймовірно, її краса була ще одним фактором, через який намагалися підкорити її, пропонуючи відмовитись від віри, але Пелагія залишалася непохитною. Вона відмовлялася поклонятися язичницьким богам і не схилялася перед вимогами римської влади, що прагнула зламати її дух. Ці стійкі переконання стали її великим спадком для наступних поколінь християн.

І, зрештою, за відмову зректися віри вона була піддана катуванням і, після того як її випробовували на витривалість і стійкість, була страчена. Вмираючи за Христову віру, Пелагія залишила по собі незабутній образ святої мучениці, яка стала символом моральної сили, непохитності та мужності перед лицем жорстоких обставин.

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Прикмети 4 травня

Народні прикмети 4 травня / © unsplash.com

Зозуля співає, це обіцяє гарну погоду.

Черемха зацвіла, літо буде спекотним і посушливим.

День похмурий — почнуться затяжні дощі.

Що завтра не можна робити

У день церковного свята 4 травня потрібно уникати сварок і конфліктів. Церква категорично засуджує лінь, жадібність, заздрість та помсту. Згідно з народними прикметами, сьогодні не можна відмовляти тим, хто потребує допомоги або милостині, якщо є можливість підтримати їх.

Що можна робити завтра

Свята Пелагія є заступницею тих, хто зазнав несправедливих образ. В цей день необхідно обов’язково підтримати тих, кого скривдили, допомогти тим, хто потребує, і подбати про голодних та бездомних тварин.