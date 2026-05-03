Церковне свято 4 травня

Завтра, 4 травня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Пелагії. За переказами, Пелагія жила в Антіохії у III–IV столітті. Вона походила з заможного середовища та була відома надзвичайною красою. У юності Пелагія вела світське життя, яке відповідало звичаям багатого міста того часу. Однак, як свідчить житійна традиція, її серце поступово відчуло порожнечу земної слави та насолод.

Ключовим моментом у її житті стала зустріч із єпископом Нонном, який проповідував у місті. Його слова про покаяння, милосердя та спасіння глибоко торкнулися Пелагії. Вона усвідомила тимчасовість земного життя і вирішила повністю змінити свій шлях.

Після цього Пелагія прийняла хрещення, відмовилася від свого попереднього способу життя та роздала майно бідним. Цей крок став символом радикального духовного оновлення.

Після навернення Пелагія залишила світське середовище і вирушила до Єрусалима, де, за переказами, провела решту життя в суворій самотності. Вона обрала шлях аскези, присвятивши себе молитві, посту та духовному вдосконаленню.

Її життя в усамітненні стало прикладом повного зречення від земних благ і прагнення до внутрішньої чистоти.

Пелагія завершила свій земний шлях у молитві та самітництві. За переданням, її смерть була сприйнята як мученицька, адже все її життя після навернення стало безперервним подвигом віри. Вона не загинула від переслідувань у класичному сенсі, але її зречення світу та повне присвячення Богові розглядається як духовне мучеництво.

Прикмети 4 травня

Народні прикмети 4 травня

Ясний і теплий день — до спекотного та врожайного літа.

Багато хрущів у повітрі — до сухого літа.

ильний вітер — до мінливої та нестабільної погоди влітку.

Що завтра не можна робити

За народними уявленнями цього дня особливо засуджується байдужість: якщо маєш змогу допомогти — не відвертайтесь і не відмовляйте у милостині чи підтримці тим, хто цього потребує. Вважається, що добрі справи 4 травня мають особливу вагу.

Що можна робити завтра

Святу Пелагію шанують як заступницю людей, яких несправедливо скривдили. Тому цього дня традиційно радять не проходити повз чужий біль: підтримати ображених, подбати про нужденних, нагодувати голодних, а також не залишати без уваги безпритульних тварин.

