4 травня — яке церковне свято, чому заборонено ображати пернатих і брати до рук гострі предмети

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 4 травня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Пелагеї. Також відома як Пелагія Таврійська, була християнською святою, яка жила в III столітті в місті Тарсі, що на території сучасної Туреччини. Вона народилася в багатій та знатній сім’ї язичників і була дочкою впливових батьків.

За переказами, Пелагія почула проповідь про Ісуса Христа від християн і відразу повірила в християнське вчення, вирішивши присвятити своє життя Богові. Вона була заручена зі спадкоємцем імператора Діоклетіана, але відмовилася від земного шлюбу, стверджуючи, що є зарученою з Сином Божим.

Її відмова викликала гнів імператорського спадкоємця, який, будучи зачарований її красою, намагався одружитися на ній. Пелагія ж, стверджуючи свою відданість Богу, відкинула його пропозиції. Розлючений її відмовою, спадкоємець залишив її в спокої на деякий час, сподіваючись, що вона змінить свою думку.

Пелагія звернулася до єпископа Клінона, щоб отримати святе Хрещення. Після таїнства хрещення вона почала проповідувати і навертати багатьох до християнства. Її мати, ставши ще жорсткішою, повідомила царському синові, що Пелагія відмовилася бути його дружиною через те, що стала християнкою. Засмучений юнак пронизав себе мечем, не бажаючи бачити Пелагію на муках.

Мати Пелагії, побоюючись гніву імператора, привела її на суд як християнку та винуватицю смерті спадкоємця престолу. Діоклетіан намагався відвести її від віри, пропонуючи земні блага та почесті, але Пелагія відкинула всі пропозиції з презирством. В результаті, Діоклетіан засудив Пелагію на муки.

Згідно з легендою, Пелагія увійшла до розпеченої печі з молитвою, і її тіло розплавилося, як миро, заповнивши місто приємним ароматом. Її кістки залишилися недоторканими в вогні та були викинуті язичниками за місто. Леви прийшли з пустелі та охороняли кістки святої, не допускаючи до них ні птахів, ні звірів. Єпископ Клінон зібрав кістки і поховав їх з почестями. На місці поховання був побудований храм.

Прикмети 4 травня

Народні прикмети 4 травня / Фото: Unsplash

Роси немає на траві вранці — до зміни погоди.

Злива — до великого урожаю.

Багато хрущів — чекайте на літню засуху.

Що завтра не можна робити

Наші пращури намагалися цього дня не брати до рук гострі предмети та не контактувати з вогнем. Вірили, що легко отримати серйозну травму. Також свята мучениця Пелагея вважається заступницею птахів, а тому заборонялося ображати пернатих, різати домашню птицю на м'ясо.

Що можна робити завтра

Віряни можуть помолитися святій, просячи про її заступництво. В давнину дівчата ворожили на наречених. Намагалися побачити обличчя того, хто поведе їх до вінця.

Читайте також: