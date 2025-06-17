Чотири трендові стрижки для тонкого волосся: надають локонам об’єму і довго тримають форму

Які трендові стрижки для тонкого волосся / © www.freepik.com/free-photo

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Тонке волосся часто здається складним у догляді, воно швидко втрачає форму, не тримає обʼєм і виглядає менш густим, ніж хотілося б. Однак правильно підібрана стрижка здатна кардинально змінити ситуацію, зробити зачіску візуально густішою, надати легкості й тривалого ефекту укладання навіть без використання засобів для стайлінгу. 2025 року в моді — легкість, природність і текстура. Розповідаємо, які чотири наймодніші стрижки, що чудово підходять для тонкого волосся й дозволяють мати стильний та ефектний вигляд кожного дня.

Френч-боб з легкою текстурою

Які трендові стрижки для тонкого волосся / © pixabay.com

Французький боб залишається у трендах багато років поспіль, і не дарма. Ця коротка стрижка з мʼякими зрізами і невеликою асиметрією додає легкості та обʼєму біля коренів. Особливо має неперевершений вигляд на тонкому волоссі, бо підкреслює природну текстуру пасом і створює ефект густоти. Стрижка не потребує складного догляду, достатньо легкого мусу чи спрею з морською сіллю — і ваш приголомшливий образ готовий.

Лонг-піксі з обʼємною верхівкою

Які трендові стрижки для тонкого волосся

Це ідеальний варіант для тих, хто хоче коротку, але жіночну стрижку. Лонг-піксі — подовжений варіант класичної піксі з обʼємом на маківці та довшими пасмами спереду. Така форма дозволяє візуально збільшити густоту волосся й надати пасмам правильної структури. А ще, ця стрижка прекрасно тримає форму без укладання. Просто треба помити волосся і висушити у природний спосіб.

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Каскад до плечей з легким філіруванням

Які трендові стрижки для тонкого волосся

Каскад — справжня класика для тонкого волосся, яка знову на піку шаленої популярності. Завдяки багаторівневим зрізам пасма виглядають більш обʼємно, рухливо та легко. Особливо актуально носити каскад з природними хвилями або мʼякими кучерями. Така стрижка добре тримає форму і має розкішний вигляд, навіть якщо зібрати волосся у хвіст чи пучок.

Каре на одну довжину (one-length bob)

Які трендові стрижки для тонкого волосся / © pixabay.com

Ця стрижка повернулася в моду завдяки тренду на мінімалізм. Каре однієї довжини чудово підходить для тих, хто хоче досягти ефекту густого волосся. Чіткий зріз надає щільності пасмам, а середня довжина волосся робить образ витонченим і свіжим. Для максимального ефекту обʼєму використовуйте фен із круглою щіткою чи дифузор.