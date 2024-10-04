4 модні відтінки волосся на 2025 рік: у трендах залишається природність

Наступного року у трендах будуть золотаві та каштанові кольори з мідним відблиском. Такі відтінки мають натуральний вигляд, тому пасуватимуть усім жінкам без винятку. Кожна представниця прекрасної статі зможе обрати для себе досконалий колір, який підкреслить її природну красу. Розповідаємо, які кольори волосся будуть на піку шаленої популярності 2025 року.

Мідний каштан

Які відтінки волосся у трендах 2025 / Фото: pixabay.com

Такий м’який відтінок підійде тим, хто має теплий тон шкіри і вибирає природність. Якщо ви власниця темного волосся, то стилісти рекомендують вибирати саме цей відтінок, який освіжить загальний образ, зробить локони блискучими та більш об’ємними.

Мідний

Які відтінки волосся у трендах 2025 / Фото: pixabay.com

Зухвала мідь залишається в трендах уже кілька років поспіль, що не дивно. Адже мідний відтінок волосся вигідно підкреслює колір очей, підсвічує шкіру обличчя, робить її м’якою та ніжною. До мідного як експеримент можна додати темні пасма — тоді ваш образ буде елегантним та розкішним водночас.

Золотавий відтінок

Які відтінки волосся у трендах 2025 / Фото: pixabay.com

Такий природний колір пасуватиме білявкам та дівчатам з русявим волоссям. Теплий відтінок підкреслюватиме природність образу, робитиме його грайливим та легким. Якщо додати до тону трохи мідного чи коричневого відтінку, можна створити досконалий аутфіт, але без радикальних перетворень.

Фарбування з темними пасмами

Які відтінки волосся у трендах 2025 / Фото: pixabay.com

До золотавого або мідного додайте темний шоколад – і ви будете на піку популярності 2025 року. Таке фарбування можна робити у техніці омбре, шатуш або мелірування. Новий колір вашого волосся чудово доповнюватиме будь-який образ – романтичний, діловий або святковий.

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