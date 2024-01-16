4 ультрамодні образи із джинсами та светром, які пасуватимуть абсолютно всім жінкам

Як найкраще комбінувати ці речі, щоб створити досконалий і розкішний образ.
Поєднання теплого светра та джинсів давно стало класичним. Бо це стильно, тепло і комфортно, а ще доволі недорого, оскільки такі речі розраховані на будь-який бюджет. А щоб було не лише затишно, а ще й модно, стилісти рекомендують чотири стильні комбінації. Розповідаємо, з якими светрами краще поєднувати джинси, щоб ваш образ був елегантним та ультрамодним водночас.
Джинси-кльош і джемпер
Ці джинси стрімко увірвалися до трендів минулого сезону і 2024 року залишаться на модному олімпі. Така модель з високим посадженням пасує абсолютно всім жінкам, тому вона дуже популярна. Стилісти рекомендують поєднувати джинси-кльош із класичним джемпером у монохромних кольорах, тоді образ вийде стильним, затишним та елегантним. Взувати під таку модель можна взуття як на підборах, так і на грубій підошві.
Джинси прямого крою і светри з грубою в’язкою
Такі штани впевнено тримаються на піку трендів уже кілька років. Що не дивно, бо вони пасують як худеньким дівчатам, так і для пишних форм. Поєднувати цю модель джинсів краще з кардиганами, світшотами та светрами грубої в’язки, щоб збалансувати верх і нижню частину образу. Взувати під прямі джинси можна лофери, кеди, кросівки та черевики на грубій підошві.
Рвані джинси та светри тонкої в'язки
Рвані джинси знову повернулися на модний олімп завдяки своїй практичності. Вони підходять як для повсякденного, так і для романтичного образу. Краще вибирати модель скінні або прямі та доповнювати їх светрами, світшотами чи кардиганами оверсайз. Тоді ваш образ буде стильним і природним водночас. Дуже вигідний вигляд такий аутфіт має, коли светр на тон темніший, ніж джинси, або напівпрозорий тонкої в’язки. Під такі джинси краще взувати лофери, кеди та ботильйони.
Джинси "мом" і светри з горлом
Ця модель джинсів універсальна, тому набула такої популярності. Їх можна вдягнути на будь-яку фігуру, вони пасуватимуть усім дівчатам. За рахунок високого посадження талія у таких штанях струнка на вигляд, а якщо є животик, то його зовсім не видно. Ці джинси не облягають ногу, тому маскують усі недоліки і підкреслюють природну красу фігури. Під таку модель краще вдягати мінімалістичні светри з горлом чи кардигани. Ці речі робитимуть фігуру стрункою, а образ – елегантним. Взувати під джинси "мом" можна кросівки, грубі черевики, лофери та угі.
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