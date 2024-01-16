4 ультрамодні образи із джинсами та светром, які пасуватимуть абсолютно всім жінкам

Поєднання теплого светра та джинсів давно стало класичним. Бо це стильно, тепло і комфортно, а ще доволі недорого, оскільки такі речі розраховані на будь-який бюджет. А щоб було не лише затишно, а ще й модно, стилісти рекомендують чотири стильні комбінації. Розповідаємо, з якими светрами краще поєднувати джинси, щоб ваш образ був елегантним та ультрамодним водночас.

Джинси-кльош і джемпер

Які модні образи із джинсами та светром / Фото: pixabay.com

Ці джинси стрімко увірвалися до трендів минулого сезону і 2024 року залишаться на модному олімпі. Така модель з високим посадженням пасує абсолютно всім жінкам, тому вона дуже популярна. Стилісти рекомендують поєднувати джинси-кльош із класичним джемпером у монохромних кольорах, тоді образ вийде стильним, затишним та елегантним. Взувати під таку модель можна взуття як на підборах, так і на грубій підошві.

Джинси прямого крою і светри з грубою в’язкою

Які модні образи із джинсами та светром / Фото: pixabay.com

Такі штани впевнено тримаються на піку трендів уже кілька років. Що не дивно, бо вони пасують як худеньким дівчатам, так і для пишних форм. Поєднувати цю модель джинсів краще з кардиганами, світшотами та светрами грубої в’язки, щоб збалансувати верх і нижню частину образу. Взувати під прямі джинси можна лофери, кеди, кросівки та черевики на грубій підошві.

Рвані джинси та светри тонкої в'язки

Які модні образи із джинсами та светром / Фото: Freepik

Рвані джинси знову повернулися на модний олімп завдяки своїй практичності. Вони підходять як для повсякденного, так і для романтичного образу. Краще вибирати модель скінні або прямі та доповнювати їх светрами, світшотами чи кардиганами оверсайз. Тоді ваш образ буде стильним і природним водночас. Дуже вигідний вигляд такий аутфіт має, коли светр на тон темніший, ніж джинси, або напівпрозорий тонкої в’язки. Під такі джинси краще взувати лофери, кеди та ботильйони.

Джинси "мом" і светри з горлом

Які модні образи із джинсами та светром / Фото: Freepik

Ця модель джинсів універсальна, тому набула такої популярності. Їх можна вдягнути на будь-яку фігуру, вони пасуватимуть усім дівчатам. За рахунок високого посадження талія у таких штанях струнка на вигляд, а якщо є животик, то його зовсім не видно. Ці джинси не облягають ногу, тому маскують усі недоліки і підкреслюють природну красу фігури. Під таку модель краще вдягати мінімалістичні светри з горлом чи кардигани. Ці речі робитимуть фігуру стрункою, а образ – елегантним. Взувати під джинси "мом" можна кросівки, грубі черевики, лофери та угі.

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