4 варіанти еталонної стрижки, яка пасує абсолютно всім: увиразнює красу і надає аристократизму

Це каре у чотирьох класичних варіантах. В моду стрижка увійшла в середині 60-х років завдяки голлівудським красуням, хоча її історія сягає часів Клеопатри. На сьогодні це одна з найпопулярніших зачісок, бо пасує абсолютно всім і має дорогий вигляд. Розповідаємо, які варіанти стрижки каре є найкращими для оновлення образу і пасують усім жінкам за типом обличчя і структурою волосся.

Класичне каре з асиметричним чубком

Яка стрижка пасує абсолютно всім / Фото: pixabay.com

Якщо ви власниця прямого волосся, вам неодмінно підійде саме цей варіант стрижки. А подовжений асиметричний чубок надасть строгим лініям зачіски природності й вишуканості водночас. За допомогою чубка можна повністю змінити свій стиль. Короткий надасть образу дитячої безпосередності, а довгий – елегантності й романтизму. Зачіску можна робити на волосся довгої, короткої та середньої довжини.

Боб-каре

Яка стрижка пасує абсолютно всім / Фото: pixabay.com

Це, напевно, найпопулярніший варіант стрижки каре. Ця зачіска універсальна і практична, вона пасує дівчатам будь-якого віку. А її різновиди стилізують усі типи обличчя. Асиметричний боб стане ідеальним варіантом для жінок, які хочуть повністю змінити свій образ, зробити його дорогим і вишуканим. Зачіска підійде на коротке волосся і для локонів середньої довжини.

Градуйоване каре

Яка стрижка пасує абсолютно всім / Фото: pixabay.com

Це вкрай примхливий варіант зачіски. Завдяки градуйованим локонам образ набуває природної легкості. Така стрижка підійде тим, хто хоче надати об’єму тонкому волоссю, а заодно змінити свій стиль. Якщо ви власниця здорового і блискучого волосся, ця стрижка стане для вас ідеальною, локони гарно лягатимуть і сяятимуть без будь-яких допоміжних засобів.

Асиметричне каре

Яка стрижка пасує абсолютно всім / Фото: pixabay.com

Немає такого обличчя, якому б не пасувала ця зачіска. Асиметрична стрижка доволі популярна серед найвідоміших зірок світу. І не дивно, адже вона універсальна, не потребує укладання, гарно тримає форму. З такою стрижкою свій стиль можна змінювати щоразу, як ви потрапляєте до свого майстра. Достатньо буде змінити довжину чубка і погратися з формою локонів.

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