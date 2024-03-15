4 варіанти еталонної стрижки: завжди тримає форму й об’єм, робить образ досконалим

Це ідеальна зачіска для тих, хто хоче омолодитися і зробити свій образ вишуканим та стильним.

Жодна стрижка на сьогодні не має стільки різновидів, як боб. Ця хітова зачіска має найбільшу популярність у всьому світі. Її носять усі – від домогосподарок до світових знаменитостей. І це не дивно, бо стрижка закриває багато проблем. Вона омолоджує, кардинально змінює образ, надає аутфіту лоску та еталонної розкоші. Розповідаємо, які чотири варіанти найбільш популярні у світі, стилісти рекомендують звертати на них увагу в першу чергу.

Стрижка боб на середнє хвилясте волосся

Яка стрижка найпопулярніша у світі / Фото: pixabay.com

Це безпрограшний варіант для тих жінок, які хочуть омолодитися, але не готові експериментувати з довжиною волосся. Стрижка підійде власницям овального типу лиця, легкі пасма обрамлятимуть обличчя, створюючи розкішний свіжий образ. Для більш недбалого та грайливого вигляду майстер із легкістю зможе надати локонам об’єму за допомогою спеціальної техніки стрижки. Волосся в такій зачісці виглядає здоровим і набуває візуальної густоти. Стрижка підійде на локони середньої довжини.

Стрижка боб-каре на пряме волосся

Яка стрижка найпопулярніша у світі / Фото: pixabay.com

Такий варіант бобу підходить для власниць прямого волосся. Техніка стрижки дозволить зробити його більш густим та об’ємним. Зачіска має рівні геометричні зрізи та гладку текстуру. Так як вона входить до топу омолоджуючих, то буде ідеальним вибором для жінок після 40 років, які мають тонке ослаблене волосся без об’єму. Ця стрижка гарно відростає, не потребує укладання, пасуватиме жінкам із будь-яким типом обличчя.

Подовжений хвилястий боб з асиметрією

Яка стрижка найпопулярніша у світі / Фото: pixabay.com

Найпопулярніша зачіска серед стрижок на волосся середньої довжини. Легкий асиметричний зріз на кінчиках спереду одразу омолодить на кілька років та увиразнить вилиці. Це відмінний варіант для власниць тонкого волосся, за рахунок багатошаровості можна досягти ідеального об’єму та візуальної густоти. Така зачіска надає локонам ніби тривимірного ефектного об’єму, кожна жінка почуватиметься королевою, коли дивитиметься на себе в дзеркало.

Градуйований боб

Яка стрижка найпопулярніша у світі / Фото: pixabay.com

Цей варіант стрижки підійде для густого чи хвилястого волосся. Адже таку шевелюру іноді буває досить складно впорядкувати, тому майстри вдаються до техніки градуювання, щоб пасма лягали у чітку форму. Вертикальна обрізка кінчиків волосся зберігає структуру навіть після миття, стрижка абсолютно не потребує укладання. До того ж, вона має омолоджувальний ефект, тому стане ідеальним вибором, щоб прибрати кілька зайвих років.

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