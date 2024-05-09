4 варіанти наймоднішої стрижки 2024: цю зачіску люблять світові зірки й аристократія

Звичайно, це каре – стрижка, яка завжди залишається в топах і не збирається здавати своїх позицій ще багато років. А все тому, що зачіска практична, універсальна і невимовно розкішна, вона робить кожну жінку прекрасною. Наразі стільки варіантів каре, що голова йде обертом. Але стилісти рекомендують саме ці 4 варіанти. Адже вони підходять до будь-якої форми лиця і структури локонів, омолоджують, маскують недоліки й роблять образ неперевершеним. Розповідаємо, які чотири варіанти каре цьогоріч підкорили серця усіх модниць світу.

Боб-каре

Яка наймодніша стрижка 2024 / Фото: pixabay.com

Ця стрижка символізує бездоганний стиль та елегантність. Жінка з такою зачіскою має приголомшливий вигляд. Окрім того, боб-каре омолоджує, додає волоссю потрібного об’єму і кардинально змінює образ. Стрижка абсолютно не потребує укладання, так як пасма відразу після миття лягають у правильну форму.

Текстурне каре

Яка наймодніша стрижка 2024 / Фото: pixabay.com

Такий варіант каре – найпопулярніший з-поміж усіх, що не дивно. Текстурні пасма багатошарової стрижки надають волоссю об’єму, роблять локони візуально густими та здоровими. Ця зачіска буде ідеальним варіантом для жінок з тонким ослабленим волоссям, які бажають освіжити свій образ та увиразнити природню красу.

Асиметричне каре

Яка наймодніша стрижка 2024 / Фото: pixabay.com

Цей варіант каре підходить для сміливих та рішучих жінок, які бажають кардинально змінити свій стиль. У цій зачісці волосся з одного боку коротше, ніж з іншого, що надає образу сучасності й подекуди грайливої екстравагантності. Така стрижка здатна омолодити відразу на десять років, увиразнює вилиці й робить загальний образ вражаючим.

Каре з чубчиком

Яка наймодніша стрижка 2024 / Фото: pixabay.com

Це стрижка з прямим зрізом, зазвичай у класичному стилі. А чубчик може бути в різних варіаціях – косий, асиметричний, рваний, довгий тощо. Така акцентуація зачіски зробить погляд більш виразним, а вилиці – витонченішими. До того ж, каре з чубчиком має омолоджувальний ефект, тому буде ідеальним варіантом для жінок за 40.

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