4 варіанти топової стрижки на коротке волосся, яка підходить жінкам будь-якого віку

Така зачіска для стильних, сміливих і впевнених у собі жінок, які не бояться оновлювати свій стиль.

Це британка. Раніше вона була суто чоловічою стрижкою. Зачіска схожа на піксі, але має більш об’ємний вигляд. Її суть у короткому вибриванні скронь і потилиці, а волосся в області тім’яної зони залишається без змін. Ця стрижка підходить абсолютно всім жінкам, незалежно від віку, типу обличчя і структури волосся. Вона робить його більш витонченим, пом’якшуючи прямокутне і квадратне обличчя. Також видовжує кругле, а в трикутному згладжує гостре підборіддя. Розповідаємо, які є варіанти британки і як вона впливає на зміну образу.

Класична британка

Топова стрижка на коротке волосся / Фото: pixabay.com

Класичний варіант стрижки має подовжене волосся на тім’яній зоні і злегка підстрижені пасма біля скронь. Потилицю зазвичай у класичному варіанті вибривають. Ця зачіска може кардинально змінити образ, має омолоджувальний ефект, візуально зменшує вік, підкреслює красу очей та вилиць.

Британка на хвилясте або кучеряве волосся

Топова стрижка на коротке волосся / Фото: pixabay.com

Зачіска буде ідеальним варіантом для кучерявого, неслухняного чи хвилястого волосся. За рахунок своєї техніки вона створює природний об’єм і надає локонам густоти. Британка на кучерявому волоссі виглядає жіночно й ефектно водночас. Є більш креативний варіант, де практично виголюються скроні. Така зачіска створить сміливий, креативний і зухвалий образ.

Британка з подовженим чубчиком

Топова стрижка на коротке волосся / Фото: pixabay.com

Такий варіант зачіски має кілька коригувальних дій. Вона омолоджує, робить кругле обличчя більш витонченим, прибирає непотрібний об’єм у його нижній частині. Можна підібрати саме такий варіант, який пасуватиме вашому типу обличчя. У цьому варіанті потилична зона виголюється, створюється враження зачіски на "ніжці". Особливо ефектно така стрижка виглядатиме з креативним фарбуванням у техніці шатуш.

Британка з виголюванням

Топова стрижка на коротке волосся / Фото: pixabay.com

Найкреативніший варіант з-поміж усіх. Зачіска з виголюванням скронь, потилиці чи навіть половини голови підійде для сміливих пані, які не бояться кардинальних змін в образі. Перукарі разом із такою стрижкою зазвичай пропонують креативне фарбування у червоному, синьому чи рожевому кольорах.

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