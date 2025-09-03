Церковне свято 4 вересня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 4 вересня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії. Святий Вавила був єпископом Антіохії (сучасна Сирія) у середині III століття. Під час правління імператора Декія (249–251 рр.) у місті відбулося велике свято на честь язичницьких богів. Святий Вавила, перебуваючи в храмі, молився за свою паству та вчив її мужньо переносити всі випробування за віру в Христа. Імператор, дізнавшись про це, вирішив увійти до храму, але святий Вавила вийшов йому назустріч і не дозволив увійти, відмовившись від поклоніння язичницьким богам. Це викликало гнів імператора, і він наказав спалити християнський храм. Святий Вавила був схоплений, підданий тортурам і страчений разом із трьома отроками: Урваном, Прилідіаном, Єполонієм, а також їхньою матір’ю Христодулою. Їхня мученицька смерть стала свідченням їхньої непохитної віри в Христа.

Церковне свято 4 вересня — день пам’яті святого пророка Мойсея Боговидця

Святий пророк Мойсей був видатним біблійним діячем, законодавцем і вождем ізраїльтян. Він народився в Єгипті близько 1570 року до Р. Х. у родині з коліна Левіїного. Через наказ фараона вбивати єврейських немовлят, мати Мойсея поклала його в кошик і залишила на березі річки Ніл. Там його знайшла дочка фараона і виховала як свого сина. Мойсей отримав єгипетську освіту та став сильним у словах і ділах. Після того, як він вбив єгиптянина, що бив єврея, він втік до Мідіяну, де одружився з Сепфорою. Бог явився йому в палаючому терновому кущі і покликав його повернутися до Єгипту, щоб вивести ізраїльтян з рабства. Мойсей повернувся до Єгипту, де за допомогою Божих lbd та знамен вивів народ через Червоне море до пустелі. На горі Синай він отримав від Бога Десять заповідей, які стали основою морального закону для ізраїльтян. Він вів народ через пустелю до обітованої землі, але сам не увійшов до неї, померши на горі Нево.

Прикмети 4 вересня

Народні прикмети 4 вересня / © unsplash.com

Сонячна погода — така протримається ще 4 тижні.

Листя швидко опадає, а павутина низько висить — буде холодна зима.

В лісі мало грибів, але багато горіхів — до сніжної і морозної зими.

Що завтра не можна робити

4 вересня, як і будь-якого іншого дня, Церква закликає відмовитися від сварок, образливих слів, помсти, пліток та наклепів, засудження інших, заздрості, жадібності й розпачу. У цей день не слід відмовляти в підтримці тим, хто потребує допомоги; навпаки, варто простягнути руку і проявити милосердя.

Що можна робити завтра

За народними віруваннями, коли в оселі спалахує вогонь, його можна зупинити, обійшовши дім із святою іконою Божої Матері “Неопалима купина” — і полум’я відступить, не завдаючи шкоди.