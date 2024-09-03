4 вересня — яке церковне свято, чому не слід носити цього дня речі темного кольору

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 4 вересня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії. Він був однією з видатних постатей раннього християнства, відомий своїм стійким захистом християнської віри. Його життя і мученицька смерть стали символом відданості Богу та опору язичницькій владі.

Святий Вавила народився в Антіохії, одному з найбільших і найвпливовіших міст Римської імперії. Антіохія була одним з перших місць, де християнство почало поширюватися і де віруян вперше назвали християнами. Вавила був відданим пастирем і ревним проповідником, відомим своєю любов'ю до пастви та незламною вірою. Він став єпископом Антіохії в період великих випробувань для Церкви, коли християни зазнавали переслідувань з боку римських імператорів.

Існує кілька переказів про життя святого Вавили, але найбільш відомим є епізод, коли він вступив у конфлікт із римським імператором. Імператор, ім'я якого не збереглося в усіх джерелах, бажав увійти до християнського храму в Антіохії, щоб принести там язичницьку жертву. Святий Вавила рішуче заборонив імператору спаплюжити святиню, не дозволивши йому переступити поріг храму. Ця подія викликала гнів імператора, і Вавилу було заарештовано. Він був підданий тортурам, але, незважаючи на страждання, не відступив від своєї віри і не зрікся Христа.

Зрештою, святий Вавила був страчений за наказом імператора. Його смерть стала прикладом непохитної віри для християн того часу. Вавилу вбили разом із трьома його учнями — юнаками, які також прийняли мученицьку смерть, відмовившись зректися своєї віри.

Церковне свято 4 вересня — день пам'яті святого пророка Мойсея Боговидця

Він є однією з центральних постатей у юдейській, християнській та ісламській традиціях. Він відіграє важливу роль як вождь ізраїльтян, пророк, законодавець та посередник між Богом і народом.

Мойсей народився в Єгипті під час, коли фараон видав наказ вбивати всіх новонароджених єврейських хлопчиків через страх перед зростанням чисельності ізраїльського народу. Щоб врятувати сина, мати Мойсея сховала його в кошику і пустила по Нілу. Кошик знайшла дочка фараона, яка всиновила Мойсея і виховала його як єгипетського принца.

Незважаючи на те, що Мойсей виріс при дворі фараона, він завжди усвідомлював своє єврейське походження. Одного разу, побачивши, як єгиптянин б'є єврейського раба, Мойсей заступився за нього і вбив єгиптянина. Після цього Мойсей був змушений втекти з Єгипту, оскільки побоювався за своє життя.

Мойсей оселився в землі Мідіян, де одружився з Сепфорою, дочкою мідіянського священика Іофора. Під час пастухування овець на горі Хорив Мойсей побачив незвичне видовище — охоплений полум'ям кущ, який не згорав. З цього куща до нього звернувся Бог, який дав Мойсею завдання повернутися до Єгипту і вивести ізраїльтян із рабства.

Мойсей повернувся до Єгипту і, разом із своїм братом Аароном, звернувся до фараона з проханням відпустити ізраїльтян. Фараон відмовився, після чого Бог наслав на Єгипет десять кар (страт). Лише після останньої кари — смерті первородних — фараон дозволив ізраїльтянам покинути Єгипет. Вони вирушили до Обіцяної землі.

Під час втечі Бог дивовижним чином розділив води Червоного моря, дозволивши ізраїльтянам пройти, а потім затопив єгипетське військо, яке переслідувало їх.

Після виходу з Єгипту Мойсей привів ізраїльтян до гори Синай, де Бог уклав з ними заповіт і дав Мойсею Десять заповідей — основу морального та релігійного життя. Ці заповіді стали фундаментом для єврейського закону і моральних норм, вплинувши на моральну і правову традицію багатьох народів. На Синаї Мойсей пробув 40 днів і ночей, під час яких отримав не лише Десять заповідей, але й детальні інструкції щодо побудови Скинії — мобільного храму, де Бог перебував серед свого народу.

Мойсей керував ізраїльтянами під час їхньої 40-річної мандрівки пустелею до Обіцяної землі. За цей час він часто стикався з невдоволенням і непокорою народу. Проте Бог завжди підтримував Мойсея, даючи йому силу і мудрість для подолання труднощів. Однак Мойсей також мав свої помилки. Наприклад, в одному з епізодів він проявив недовіру до Бога, коли вдарив по скелі, щоб отримати воду, замість того, щоб просто звернутися до Бога. За це Бог не дозволив йому увійти до Обіцяної землі.

Мойсей помер на горі Нево, звідки йому було дозволено побачити Обіцяну землю, але не увійти до неї. Його смерть була надзвичайною подією, оскільки Бог Сам поховав його, і місце його поховання залишилося невідомим. Мойсея змінив Ісус Навин, який і привів ізраїльтян до Обіцяної землі.

Прикмети 4 вересня

Народні прикмети 4 вересня / Фото: Unsplash

Мало грибів, але багато горіхів — зима буде суворою.

Великі мурашники — до холодної зими.

Дощовий день — такою буде вся осінь.

Що завтра не можна робити

Цей день вважається не сприятливим для того, щоб іти в гості. В народі вірили, якщо це зробити, то не минути біди. Також не можна сваритися, з'ясовувати стосунки — конфлікт затягнеться. Забороняється носити одяг темного кольору — він притягне біди та cмуток.

Що можна робити завтра

Цього дня селяни починали збирати на городі урожай цибулі. Тому день часто ще називали в народі "Цибулинним". Також молилися святому Вавилу, щоб той дарував здоров'я домашній худобі.

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