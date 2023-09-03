4 вересня — яке церковне свято, що означає, коли ллє дощ і на що вказують ягоди горобини

Завтра, 4 вересня, в православному календарі вшанування ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина". Ікона Божої Матері Неопалима Купина — це одна з найпрекрасніших і найзагадковіших святинь християнства. Вона зображує Пресвяту Діву Марію з Немовлям всередині восьмиконечної зірки, яка символізує кущ терновника, що горів і не згорав на горі Синаї. За біблійним переказом, з цього куща говорив Бог з пророком Мойсеєм і дав йому десять заповідей. Ця подія стала прообразом непорочного зачаття Діви Марії від Святого Духа і народження Ісуса Христа.

Ікона Божої Матері Неопалима Купина має багату історію і значення. Вона вважається чудотворною і має силу захищати від пожеж, блискавок, лиха і недуг. Вона також допомагає людям у скрутних життєвих обставинах, особливо коли потрібно знайти вихід з безвихідної ситуації. Вона є покровителькою сім’ї, шлюбу, материнства і дитинства.

Прикмети 4 вересня

Народні прикмети 4 вересня / Фото: Pexels

Цілий день ллє дощ, осінь буде сухою.

Багато ягід горобини на морозну зиму.

На цибулі багато лушпиння — чекайте на холодну зиму.

Що завтра не можна робити

Цього дня не було прийнято наближатися до вогню. Вважалося, що саме 4 вересня він може обпалити людину або зайнятися в будинку. Якщо ж запалювали свічку, то потім тушили її руками.

Що можна робити завтра

Цього дня віряни обов'язково читають молитву перед іконою "Неопалима Купина" для захисту від пожежі. Також просили Богородицю допомогти справитися з пристрастями, випалити всі можливі гріхи.

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