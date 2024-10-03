4 жовтня — яке церковне свято, чому варто дістати з шафи зимовий одяг

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 4 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Єротея, єпископа Атенського. Єротея народився в Атенах в період, коли християнство тільки починало розповсюджуватися в Греції. Він отримав гарну освіту, що було типовим для того часу, і вирізнявся знаннями в релігійних і філософських питаннях.

Єротея був призначений єпископом Афін, де активно проповідував християнство. Його служіння супроводжувалося багатьма чудесами, і він здобув велику повагу серед вірян. У часи гонінь на християн, що почалися за імператора Діоклетіана, Єротея був заарештований. Його звинуватили в тому, що він пропагує нову віру, що суперечила римським традиціям і культам.

Під час допитів святий витримав жорстокі катування, але не відрікся від своєї віри. Його стійкість у вірі надихнула багатьох вірян. Єротея був страчений, але точні деталі його мученицької смерті варіюються в різних джерелах. Вважається, що він загинув в 4-му столітті.

Церковне свято 4 жовтня — день пам'яті святого преподобного Франциска Асижського

Франциск народився 1181 або 1182 року в Асижі, Італія, в родині багатого торговця тканинами П'єтро Бернардоне. Його справжнє ім’я — Джованні ді П'єтро Бернардоне. У молодості Франциск вів розкішний спосіб життя, займався торгівлею і мріяв про славу. Він також брав участь у військових походах, зокрема, у війні з Перуджею.

Після того, як Франциск потрапив у полон і захворів, він почав переосмислювати своє життя. Повернувшись додому, він пережив глибоке духовне пробудження. Одного разу, молячись у церкві святого Дам’яна, він почув голос, який сказав йому відновити цю церкву. Це стало початком його нового життя.

Франциск обрав шлях бідності і покори. Він почав проповідувати, звертаючи увагу на простоту і любов до всіх створінь Божих. 1209 року Франциск і його перші послідовники отримали затвердження на своє служіння від Папи Іннокентія III. Орден швидко поширювався, привертаючи до себе багатьох вірян.

Франциск відомий своєю любов’ю до природи і всіх створінь. Він часто говорив про братерство всіх живих істот, називаючи сонце, місяць і тварин своїми братами і сестрами. Його вчення акцентує на важливості бідності і самовідданості, заперечуючи матеріалізм. 1223 року Франциск отримав від Папи спеціальний привілей для створення Різдва в Гречі, що стало символом його любові до Бога і всього створеного.

Франциск помер 1226 року. Його поховали в базиліці святого Франциска в Ассізі. 1228 року його канонізували Папа Григорій IX.

Прикмети 4 жовтня

Народні прикмети 4 жовтня / Фото: Unsplash

Червоний схід сонця — буде вітряно.

Кінь фиркає до теплої погоди.

Засніжило, зима прийде через 40 днів.

Що завтра не можна робити

Молодим дівчатам цього дня не можна багато спілкуватися з незнайомцями, інакше вони наживуть неприємностей. Також не варто впускати до оселі чужих людей — разом з ними можуть потрапити в будинок злі духи.

Що можна робити завтра

Наші предки цього дня обов'язково діставали з шафи зимовий одяг, навіть якщо ще було тепло. Так вони відлякували справжню зиму. Також по будинку розвішували часник для відлякування нечисті.

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