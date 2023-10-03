4 жовтня — яке церковне свято, чому жінкам заборонялося розмовляти з незнайомцями

Завтра, 4 жовтня, в православному календарі день пам’яті священномученика Ієрофея. Священномученик Ієрофей був християнським священиком I століття, першим єпископом Афінським і учнем апостола Павла. Він був членом афінського ареопага і обернувся до Христа разом з Діонісієм Ареопагітом (пам’ять 3 жовтня). Святий був присутній при похованні Богородиці і співав духовні пісні і гімни, які супроводжувалися музичними інструментами. За традицією, він постраждав за віру в Христа і отримав вінець мучеництва.

Церковне свято 4 жовтня — день пам'яті преподобного Аммона

Преподобний Аммон був одним з видатних представників єгипетського монашества в IV столітті. Він народився 294 року в Єгипті і був вихований у християнському благочесті. В двадцятирічному віці він одружився за волею родичів, але зумів переконати свою дружину зберегти незайманість і жити з нею як брат із сестрою. Після вісімнадцяти років такого спільного життя, вони нарізно продовжили свої подвиги: Аммон удалився у Лівійську пустелю, де став першим настоятелем монастиря Келлій, а його дружина — до жіночого монастиря. Аммон провів у пустелі двадцять два роки і помер 357 року. Він був другом і співбесідником Афанасія Великого і Антонія Великого, яким часто давав духовну науку. Він також написав кілька творів про чернече життя, які збереглися до наших днів.

Прикмети 4 жовтня

Народні прикмети 4 жовтня / Фото: Pexels

Голосно фиркають коні — буде тепла погода.

Ворони зібралися в зграї — погода почне погіршуватися.

Береза ще не скинула все листя — зима буде нескоро.

Що завтра не можна робити

Дівчатам і жінкам в давнину заборонялося цього дня розмовляти з незнайомцями. Існувало повір'я, що вони точно обдурять. Також краще не братися за роботу, крім хатньої. Вірили, що це небезпечний день, коли виходять на поверхню землі злі сили.

Що можна робити завтра

В давнину існувала традиція готувати цього дня настоянку з лікарських трав, які збирали влітку. Настоянку ставили в темне місце і залишали на ніч. Вірили, що вона допомагає взимку лікувати різноманітні хвороби.

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