4 жовтня — яке церковне свято, чому жінкам заборонялося розмовляти з незнайомцями

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 4 жовтня, в православному календарі день пам’яті священномученика Ієрофея. Священномученик Ієрофей був християнським священиком I століття, першим єпископом Афінським і учнем апостола Павла. Він був членом афінського ареопага і обернувся до Христа разом з Діонісієм Ареопагітом (пам’ять 3 жовтня). Святий був присутній при похованні Богородиці і співав духовні пісні і гімни, які супроводжувалися музичними інструментами. За традицією, він постраждав за віру в Христа і отримав вінець мучеництва.
Церковне свято 4 жовтня — день пам'яті преподобного Аммона
Преподобний Аммон був одним з видатних представників єгипетського монашества в IV столітті. Він народився 294 року в Єгипті і був вихований у християнському благочесті. В двадцятирічному віці він одружився за волею родичів, але зумів переконати свою дружину зберегти незайманість і жити з нею як брат із сестрою. Після вісімнадцяти років такого спільного життя, вони нарізно продовжили свої подвиги: Аммон удалився у Лівійську пустелю, де став першим настоятелем монастиря Келлій, а його дружина — до жіночого монастиря. Аммон провів у пустелі двадцять два роки і помер 357 року. Він був другом і співбесідником Афанасія Великого і Антонія Великого, яким часто давав духовну науку. Він також написав кілька творів про чернече життя, які збереглися до наших днів.
Прикмети 4 жовтня
- Голосно фиркають коні — буде тепла погода.
- Ворони зібралися в зграї — погода почне погіршуватися.
- Береза ще не скинула все листя — зима буде нескоро.
Що завтра не можна робити
Дівчатам і жінкам в давнину заборонялося цього дня розмовляти з незнайомцями. Існувало повір'я, що вони точно обдурять. Також краще не братися за роботу, крім хатньої. Вірили, що це небезпечний день, коли виходять на поверхню землі злі сили.
Що можна робити завтра
В давнину існувала традиція готувати цього дня настоянку з лікарських трав, які збирали влітку. Настоянку ставили в темне місце і залишали на ніч. Вірили, що вона допомагає взимку лікувати різноманітні хвороби.
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