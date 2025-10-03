Церковне свято 4 жовтня / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 4 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Єротея, єпископа Атенського. Єротей народився в Афінах, де здобув ґрунтовну освіту, що було характерно для того часу. Згідно з церковними переданнями, він був учнем святого апостола Павла і разом із святим Діонісієм Ареопагітом активно проповідував християнство в Афінах. Згодом Єротей був призначений єпископом Афін і став членом Ареопагу — верховного суду цього міста. Його служіння супроводжувалося багатьма чудесами, і він здобув велику повагу серед християнської громади.

Під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана, Єротей був заарештований за пропаганду нової віри, що суперечила римським традиціям. Під час допитів він зазнав жорстоких катувань, але залишився вірним своїм переконанням. Відомо, що він був страчений, але деталі його мученицької смерті відрізняються в різних джерелах. Вважається, що це сталося в IV столітті.

Церковне свято 4 жовтня — день пам’яті святого преподобного Франциска Ассізького

Народився у місті Ассізі в Італії в родині багатого купця П’єтро Бернардоне. Молодість Франциска була сповнена розваг, розкошів і мрій про лицарські подвиги. Однак після полону під час війни з Перуджею та глибоких роздумів над сенсом життя, він пережив духовне навернення. Відкинув багатство та почав жити вбого, присвятивши себе служінню Богу та ближнім.

Реклама

1209 року Франциск отримав від Папи Римського Іннокентія III затвердження на заснування нового чернечого ордену, який мав жити за ідеалами бідності, смирення та проповідування. Орден швидко розповсюдився, і до 1219 року налічував понад 5 тисяч братів.

1219 року Франциск вирушив до Єгипту, сподіваючись навернути мусульманського султана та сприяти миру під час хрестових походів. Хоча його місія не принесла безпосередніх результатів, вона свідчила про його відданість ідеалам миру та діалогу.

1224 року, під час молитви на горі Верна, Франциск отримав стигмати — рани, подібні до тих, що мав Ісус Христос. Це вважалося чудом і підтвердженням його глибокої єдності з Христом. Він помер 3 жовтня 1226 року в Ассізі. Через два роки після його смерті Папа Григорій IX проголосив його святим.

Прикмети 4 жовтня

Народні прикмети 4 жовтня / © unsplash.com

Яка погода 4 жовтня, така протримається ще 4 тижні.

Похмура погода 4 жовтня — така буде ще цілий місяць.

Листя берези почало жовтіти з верхівки — до ранньої весни.

Що завтра не можна робити

Народні повір’я радять цього дня бути особливо обережним: не довіряти незнайомим людям, щоб уникнути обману чи шахрайства, і утриматися від походів до лісу, бо легко можна заблукати. Крім того, краще не перевантажувати себе численними справами та тяжкою фізичною роботою — інакше можна нашкодити здоров’ю.

Реклама

Що можна робити завтра

До святого Єротея звертаються у найскладніших життєвих ситуаціях, шукаючи мудрості та підтримки у прийнятті важливих рішень. Він також є небесним покровителем школярів та студентів, оберігаючи їх на шляху знань. Народ вважав цей день хитким і непередбачуваним, сповненим обману та лицемірства, тож усе слід робити з максимальною обережністю. У давнину 4 жовтня над дверима вішали пучки цибулі та часнику — як потужний оберіг, що відганяє зло та шкідливі чари.