4 звички, яких потрібно позбавитись, щоб стати щасливою людиною

Всі ми хочемо бути щасливими, це нормальне бажання, яке керує нашими діями, тому що є метою життя багатьох. Шлях до щастя у кожного різний, але є певні звички, типи поведінки, які всім без винятку заважають його досягнути.

Якщо уникати таких чотирьох шкідливих звичок, успіх на шляху до щастя більш ймовірний, вважає психолог Холлі Бернс

Чотири типи поведінки, яких потрібно уникати

Весь час думати про минуле

Однією з найважливіших перешкод на шляху до щастя є концентрація на минулому. Коли ми постійно відтворюємо у своїй свідомості старі рани, невдачі та жалі, ми не помічаємо нові можливості, тобто позбавляємо себе теперішнього моменту.

Щасливі люди не зациклюються на минулому, а приймають його. Почуття минулого, болі та смуток вони відпускають, натомість переформатовують негативний досвід як можливість для зростання та отримують цінні уроки зі свого минулого.

Порівнювати себе з іншими

У насиченому соціальними мережами світі дуже легко потрапити в пастку порівняння себе з іншими. Переглядаючи підібрані кимось щасливі моменти чужого життя, ми мимоволі порівнюємо їх зі своїм життя та відчуваємо, що програємо. Ця звичка порівнювати однозначно робить нас не щасливими.

Щасливі люди зосереджені на особистому зростанні, особистих успіхах, від яких вони отримують справжнє задоволення. А коли хтось досягає успіху, вони відзначають його досягнення, не применшуючи своїх.

Як позбутися звички порівнювати себе з іншими? Психологи рекомендують практикувати вдячність. Регулярно згадуючи все, що є хорошого у нашому життя, ми концентруємось на тому, що у нас є, починаємо розуміти цінність дрібниць та нашого життя в цілому.

Забувати про себе

Багато людей ігнорують важливий компонент у пошуках щастя — це турботу про себе. Ми настільки поглинені щоденною роботою, сім’єю та соціальними зобов’язаннями, що нехтуємо власними потребами, що з часом позначається на нашому фізичному, психічному та емоційному добробуті.

Щасливі люди вважають турботу про себе пріоритетом. Догляд за собою може проявлятися по-різному, але є обов'язкові елементи для всіх. Вони включають регулярні фізичні вправи, повноцінне харчування, достатній сон, методи боротьби зі стресом, спілкування і діяльність, яка приносить радість і розслаблення.

Для того, щоб зробити турботу про себе пріоритетом, психологи радять встановити постійний режим, як, наприклад, щоденне виділення часу для фізичних вправ, медитації, улюбленого хобі. Перетворення догляду за собою у звичку безперечно створить основу для щастя.

Постійні образи

Коли ми таїмо озлобленість і злість на інших, ми тільки шкодимо собі, тому що знищуємо себе зсередини. Токсичні емоції поглинають наш душевний спокій і заважають нам відчути справжнє щастя.

Щасливі люди вміють прощати та відпускати образи. Це не означає потурати образливій поведінці чи виправдовувати неправильні дії, натомість це означає вибрати власну емоційну незалежність від образ. Коли прощаємо образи, ми визнаємо наш біль, перемикаємо нашу увагу з провини та гніву на розуміння та співчуття.

Визначивши звички, які стримують нас на шляху до щастя — зациклення на минулому, порівняння себе з іншими, нехтування доглядом за собою та затаювання образи, ми можемо поступово, крок за кроком змінювати своє повсякденне життя.

Звільняючись від цих негативних моделей і розвиваючи більше позитиву, ми відкриваємося для більшої радості, задоволення та внутрішнього спокою. Шлях до щастя не завжди може бути легким, але уникнення цих чотирьох шкідливих звичок стане для нас основою для подальшої подорожі.

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