40 мл копійчаного засобу на 10 л води – і смородина завалить урожаєм: підживити треба в березні

Експерти дали рекомендації щодо підживлення кущів смородини в березні. Адже це дасть змогу в літні місяці насолодитися багатим урожаєм. Ягоди виростуть солодкими й великими, сягнувши розмірів справжніх монет. До того ж для підживлення треба лише вода й копійчаний аптечний засіб, який обов’язково є в кожному домі. Розповідаємо, як і чим підживити смородину в березні, щоб було багато великих і солодких ягід.

Як і чим треба підживлювати кущі смородини у березні, щоб збирати урожай відрами

Агрономи наголошують, що підживлення кущів смородини необхідно проводити за перших ознак пробудження, коли починають розпускатися бруньки. Найчастіше це відбувається в березні або на початку квітня, залежно від кліматичних умов регіону.

Експерти пояснюють, що необхідно дочекатися стійкого підвищення температури, коли повітря прогріється до +5 градусів. За таких погодних умов коріння смородини активно починає поглинати поживні речовини, що сприяє здоровому росту й розвитку куща.

Професіонали додають, що саме навесні смородина особливо потребує азотистого підживлення. Це забезпечить активне зростання пагонів, збільшення зеленої маси і підвищить урожайність.

Щоб приготувати добриво, треба розвести 40 мл нашатирного спирту в 10 л теплої води. Потім у пристовбурній зоні навколо куща необхідно вирити канавки, залити туди рідину та присипати землею. Якщо не насипати ґрунт на добриво, корисні речовини випаруються і від підживлення не буде жодної користі.

Також можна обприскати кущі — ефект від такого підживлення буде такий самий. Треба розчинити 20 мл нашатирного спирту в 10 літрах теплої води. Обприскування кущів смородини необхідно проводити ввечері, коли немає прямого сонячного світла — тоді рослина повністю вбере всі поживні речовини.

Читайте також:

Ось де ніколи не можна ставити віник: запам'ятайте це раз і назавжди

Як за декілька секунд відрізнити справжню сметану від підробки: три найкращі методи

Як приготувати найсмачніший у світі кисломолочний сир: знадобиться лише один інгредієнт