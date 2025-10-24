ТСН у соціальних мережах

400 г одного засобу на відро води — і ваші дерева всю зиму під надійним захистом: вбиває личинки, бактерії і лишайники

Кінець жовтня — ідеальний час для останнього оброблення садових дерев перед зимою.

Тетяна Мележик
Як захистити дерева взимку

Як захистити дерева взимку / © unsplash.com

Саме ретельна осіння обробка дозволяє одночасно знищити личинки, що зимують у корі, а також бактерії, віруси, мохи та лишайники. Фахівці поділилися порадами, чим і як підготувати сад до зимівлі.

Найефективніший засіб для цього — залізний купорос. Потрібен 4%-ий розчин: розчиніть 400 г препарату в 10 л води температурою 25–30°С та обробіть дерева й кущі.

Деякі садівники додають у розчин сечовину, але експерти радять цього уникати. Якщо хочеться перевірити дію карбаміду, використовуйте його лише через тиждень після оброблення залізним купоросом, а не змішуйте в одному розчині.

Окрім оброблення дерев, не забувайте підготувати ґрунт: перекопайте клумби, внесіть компост або перегній, щоб наситити землю корисними речовинами. Листя та опале гілля краще прибрати, щоб не створювати середовище для шкідників. І пам’ятайте — підготовка саду до зими не лише захищає рослини, а й забезпечує більш рясний урожай наступного року.

