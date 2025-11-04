ТСН у соціальних мережах

48 годин у оцті — і яєчна шкаралупа перетворюється на супердобриво: рослини швидко засвоюють кальцій упродовж двох тижнів

Для формування міцних і повноцінних плодів рослинам конче необхідний кальцій. Фахівці рекомендують використовувати ефективне підживлення на основі яєчної шкаралупи, проте його результативність залежить від правильного дотримання технології приготування.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Навіщо замочувати яєчну шкаралупу в оцті

Навіщо замочувати яєчну шкаралупу в оцті / © unsplash.com

Осінь — ідеальний час для приготування поживного кальцієвого настою з яєчної шкаралупи. Саме в жовтні, коли городні роботи добігають кінця, домашні кури починають нести яйця з особливо міцною оболонкою. Готуючись до холодів, несучки відкладають яйця зі збільшеним умістом корисних мікроелементів, зокрема калію, що робить шкаралупу щільнішою, а добриво з неї — значно ефективнішим для живлення рослин.

Як правильно приготувати добриво зі шкаралупи

Перш ніж переходити до настою, важливо підготувати якісну сировину. Використовуйте виключно шкаралупу від сирих яєць — термічно оброблена втрачає більшість цінних речовин. Ретельно промийте її під водою, видаляючи залишки білка та внутрішньої плівки. Далі висушіть за помірної температури — на батареї або в духовці за температри 40–50 °C протягом 2–3 годин.

Після висушування подрібніть шкаралупу в порошок за допомогою кавомолки. Пропорції настою дуже прості: на 100 г порошку — 300 мл 9% оцтової кислоти. Обов’язково беріть скляну ємність, адже під час реакції утворюється інтенсивна піна — це нормальний хімічний процес.

Накрийте посудину марлею, щоб забезпечити доступ повітря. Приблизно через шість годин піна опаде, і розчин стане каламутним. Ще через дві доби ви отримаєте прозору рідину з легким запахом оцту. Процідіть її через дрібне сито й розведіть водою у співвідношенні 1:8. Такий розчин підходить для поливу під корінь більшості культур.

Для окремих рослин, зокрема капусти, допустимо робити підживлення сильнішої концентрації — 1:5. Це дозволяє забезпечити їх підвищеною порцією кальцію в період активного росту.

