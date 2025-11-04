Навіщо замочувати яєчну шкаралупу в оцті / © unsplash.com

Осінь — ідеальний час для приготування поживного кальцієвого настою з яєчної шкаралупи. Саме в жовтні, коли городні роботи добігають кінця, домашні кури починають нести яйця з особливо міцною оболонкою. Готуючись до холодів, несучки відкладають яйця зі збільшеним умістом корисних мікроелементів, зокрема калію, що робить шкаралупу щільнішою, а добриво з неї — значно ефективнішим для живлення рослин.

Як правильно приготувати добриво зі шкаралупи

Перш ніж переходити до настою, важливо підготувати якісну сировину. Використовуйте виключно шкаралупу від сирих яєць — термічно оброблена втрачає більшість цінних речовин. Ретельно промийте її під водою, видаляючи залишки білка та внутрішньої плівки. Далі висушіть за помірної температури — на батареї або в духовці за температри 40–50 °C протягом 2–3 годин.

Після висушування подрібніть шкаралупу в порошок за допомогою кавомолки. Пропорції настою дуже прості: на 100 г порошку — 300 мл 9% оцтової кислоти. Обов’язково беріть скляну ємність, адже під час реакції утворюється інтенсивна піна — це нормальний хімічний процес.

Накрийте посудину марлею, щоб забезпечити доступ повітря. Приблизно через шість годин піна опаде, і розчин стане каламутним. Ще через дві доби ви отримаєте прозору рідину з легким запахом оцту. Процідіть її через дрібне сито й розведіть водою у співвідношенні 1:8. Такий розчин підходить для поливу під корінь більшості культур.

Для окремих рослин, зокрема капусти, допустимо робити підживлення сильнішої концентрації — 1:5. Це дозволяє забезпечити їх підвищеною порцією кальцію в період активного росту.