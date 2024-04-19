5 антитрендових речей, яких давно треба позбутися: цей одяг здешевлює і спотворює образ

Є багато базових речей, які вже давно слід замінити, але чомусь їх продовжують носити. Стилісти рекомендують негайно їх позбутися, бо вони мають потворний і безглуздий вигляд. А натомість пропонують альтернативні речі, які підкреслюватимуть красу та досконалість кожної представниці прекрасної статі. Розповідаємо, які п’ять речей увійшли до антитрендів 2024 і чим їх краще замінити.

Джинси skinny

Який одяг в антитрендах 2024 / Фото: pixabay.com

У 2024 році стилісти та дизайнери вирішили продовжити тему вільного прямого крою, тому обтислі джинси вже не актуальні. Та якщо ви полюбляєте скінні, тоді можна акцентувати їх об’ємним піджаком та лоферами і сміливо виходити у світ. Ваш образ буде неперевершеним і досконалим.

Спідниця-олівець

Який одяг в антитрендах 2024 / Фото: pixabay.com

У такій спідниці жінка схожа на офісного службовця, а не прекрасну особистість. Тому стилісти рекомендують негайно прибрати її зі свого гардеробу. Можна замінити її на пряму модель чи спідницю на запах – це сучасні тренди, які будуть в моді ще багато років.

Штани-сигарети

Який одяг в антитрендах 2024 / Фото: pixabay.com

Така модель має завузький силует, який давно вже неактуальний. До того ж, вони не приховують недоліки талії, а навпаки, підкреслюють зайві кілограми на тілі. Краще вибирати штани прямого крою з високою посадкою, вони витягуватимуть фігуру, зроблять вас стрункою та гарною.

Блейзер по фігурі

Який одяг в антитрендах 2024 / Фото: pixabay.com

Вузький піджак настільки здешевлює образ, що його не можна носити навіть дуже тендітним жінкам. Краще замінити таку модель на блейзер оверсайз з чіткою лінією в зоні плечей. Така річ добре стилізується, гарно виглядатиме як із джинсами, так і з сукнею.

Балетки з круглим носом

Який одяг в антитрендах 2024 / Фото: pixabay.com

Таке взуття зробить навіть довгоногу красуню низькою й товстою. Ця модель вкорочує ноги і додає зайві кілограми. Краще замінити такі балетки на гостроносі, які зроблять образ елегантним та довершеним, або трендові лофери.

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