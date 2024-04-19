5 антитрендових речей, яких давно треба позбутися: цей одяг здешевлює і спотворює образ

Стилісти назвали одяг, яким можна замінити антитренди 2024.
Є багато базових речей, які вже давно слід замінити, але чомусь їх продовжують носити. Стилісти рекомендують негайно їх позбутися, бо вони мають потворний і безглуздий вигляд. А натомість пропонують альтернативні речі, які підкреслюватимуть красу та досконалість кожної представниці прекрасної статі. Розповідаємо, які п’ять речей увійшли до антитрендів 2024 і чим їх краще замінити.
Джинси skinny
У 2024 році стилісти та дизайнери вирішили продовжити тему вільного прямого крою, тому обтислі джинси вже не актуальні. Та якщо ви полюбляєте скінні, тоді можна акцентувати їх об’ємним піджаком та лоферами і сміливо виходити у світ. Ваш образ буде неперевершеним і досконалим.
Спідниця-олівець
У такій спідниці жінка схожа на офісного службовця, а не прекрасну особистість. Тому стилісти рекомендують негайно прибрати її зі свого гардеробу. Можна замінити її на пряму модель чи спідницю на запах – це сучасні тренди, які будуть в моді ще багато років.
Штани-сигарети
Така модель має завузький силует, який давно вже неактуальний. До того ж, вони не приховують недоліки талії, а навпаки, підкреслюють зайві кілограми на тілі. Краще вибирати штани прямого крою з високою посадкою, вони витягуватимуть фігуру, зроблять вас стрункою та гарною.
Блейзер по фігурі
Вузький піджак настільки здешевлює образ, що його не можна носити навіть дуже тендітним жінкам. Краще замінити таку модель на блейзер оверсайз з чіткою лінією в зоні плечей. Така річ добре стилізується, гарно виглядатиме як із джинсами, так і з сукнею.
Балетки з круглим носом
Таке взуття зробить навіть довгоногу красуню низькою й товстою. Ця модель вкорочує ноги і додає зайві кілограми. Краще замінити такі балетки на гостроносі, які зроблять образ елегантним та довершеним, або трендові лофери.
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