ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
2 хв

5 березня — яке церковне свято, про що моляться до святого цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 5 березня

Церковне свято 5 березня / © Pixabay

Завтра, 5 березня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Конона. Конон народився в місті Наїні (сучасна Туреччина, Фінікія або Кілікія). Його сім’я була християнською. Відомо, що з дитинства він прагнув духовного життя, виявляв доброту, лагідність і співчуття до бідних.

Під час одного з періодів римських переслідувань християн Конон відмовився поклонитися ідолам і приносити жертви язичницьким богам. За це його схопили та піддали жорстоким тортурам.

Згідно з житієписами, святого довго катували, але він залишався непохитним у вірі. Одним із найпоширеніших мотивів є те, що він не злякався навіть смертельних катувань, і його спокійна відданість Христу надихнула багатьох.

У різних джерелах зазначено різні способи страти: одні кажуть, що його обезголовили, інші — що його спалили.

Прикмети 5 березня

Народні прикмети 5 березня / © pexels.com

Народні прикмети 5 березня / © pexels.com

  • Ясний, морозний день — на ранню і теплу весну.

  • Південний вітер — швидке потепління.

  • Ластівки прилетіли або журавлі повернулися — весна буде теплою.

Що завтра не можна робити

5 березня не варто байдикувати: святий Конон відзначався працьовитістю, тож і нам варто наслідувати його приклад. Добре приділити увагу роботі на землі, але слід відкласти граблі та вила — це народна пересторога, щоб влітку град не пошкодив городину та сад.

Що можна робити завтра

Цього дня прийнято звертатися до святого мученика Конона з молитвою та проханням заступництва перед Богом. Конона Мандонського шанують як захисника посівів, врожаю та всіх, хто працює на городі чи в саду. Йому моляться про щедрий урожай і про те, щоб свята праця не була зруйнована стихією чи шкідниками.

Дата публікації
Кількість переглядів
253
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie