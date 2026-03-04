- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 253
- Час на прочитання
- 2 хв
5 березня — яке церковне свято, про що моляться до святого цього дня
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 5 березня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Конона. Конон народився в місті Наїні (сучасна Туреччина, Фінікія або Кілікія). Його сім’я була християнською. Відомо, що з дитинства він прагнув духовного життя, виявляв доброту, лагідність і співчуття до бідних.
Під час одного з періодів римських переслідувань християн Конон відмовився поклонитися ідолам і приносити жертви язичницьким богам. За це його схопили та піддали жорстоким тортурам.
Згідно з житієписами, святого довго катували, але він залишався непохитним у вірі. Одним із найпоширеніших мотивів є те, що він не злякався навіть смертельних катувань, і його спокійна відданість Христу надихнула багатьох.
У різних джерелах зазначено різні способи страти: одні кажуть, що його обезголовили, інші — що його спалили.
Прикмети 5 березня
Ясний, морозний день — на ранню і теплу весну.
Південний вітер — швидке потепління.
Ластівки прилетіли або журавлі повернулися — весна буде теплою.
Що завтра не можна робити
5 березня не варто байдикувати: святий Конон відзначався працьовитістю, тож і нам варто наслідувати його приклад. Добре приділити увагу роботі на землі, але слід відкласти граблі та вила — це народна пересторога, щоб влітку град не пошкодив городину та сад.
Що можна робити завтра
Цього дня прийнято звертатися до святого мученика Конона з молитвою та проханням заступництва перед Богом. Конона Мандонського шанують як захисника посівів, врожаю та всіх, хто працює на городі чи в саду. Йому моляться про щедрий урожай і про те, щоб свята праця не була зруйнована стихією чи шкідниками.