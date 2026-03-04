Церковне свято 5 березня / © Pixabay

Завтра, 5 березня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Конона. Конон народився в місті Наїні (сучасна Туреччина, Фінікія або Кілікія). Його сім’я була християнською. Відомо, що з дитинства він прагнув духовного життя, виявляв доброту, лагідність і співчуття до бідних.

Під час одного з періодів римських переслідувань християн Конон відмовився поклонитися ідолам і приносити жертви язичницьким богам. За це його схопили та піддали жорстоким тортурам.

Згідно з житієписами, святого довго катували, але він залишався непохитним у вірі. Одним із найпоширеніших мотивів є те, що він не злякався навіть смертельних катувань, і його спокійна відданість Христу надихнула багатьох.

У різних джерелах зазначено різні способи страти: одні кажуть, що його обезголовили, інші — що його спалили.

Прикмети 5 березня

Ясний, морозний день — на ранню і теплу весну.

Південний вітер — швидке потепління.

Ластівки прилетіли або журавлі повернулися — весна буде теплою.

Що завтра не можна робити

5 березня не варто байдикувати: святий Конон відзначався працьовитістю, тож і нам варто наслідувати його приклад. Добре приділити увагу роботі на землі, але слід відкласти граблі та вила — це народна пересторога, щоб влітку град не пошкодив городину та сад.

Що можна робити завтра

Цього дня прийнято звертатися до святого мученика Конона з молитвою та проханням заступництва перед Богом. Конона Мандонського шанують як захисника посівів, врожаю та всіх, хто працює на городі чи в саду. Йому моляться про щедрий урожай і про те, щоб свята праця не була зруйнована стихією чи шкідниками.