5 березня — яке церковне свято, чому дуже важливо цього дня розпочати городні роботи

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 5 березня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Конона. Святий Конон народився в місті Відея, що в області Ісаврія (сучасна територія Туреччини). Його батьки були язичниками, але сам він ще змалку отримав особливе духовне просвітлення— за переказами, архангел Михаїл відкрив йому істину християнства та навернув до віри.

Конон жив у простоті та праведності, уникаючи гріха й молячись Богові. Його батьки примусили його одружитися, проте він переконав дружину жити в чистоті, як брат і сестра, присвятивши себе служінню Господу. Згодом він навернув до християнства і своїх батьків.

За часів імператора Декія (249–251) почалися жорстокі гоніння на християн. Конон відкрито сповідував свою віру, за що був схоплений і поставлений перед судом правителя Магнуса. Його змушували зректися Христа та принести жертву ідолам, але він рішуче відмовився.

За це мученика піддали жорстоким тортурам: били, пробили йому ноги цвяхами й змусили бігти перед колісницею. Виснажений, але непохитний духом, він упав на землю, молячись Богу, і віддав Йому свою душу. Святий Конон Ісаврійський помер близько 250 року. Його пам'ять вшановується 5 березня (за новим стилем).

Прикмети 5 березня

Народні прикмети 5 березня / Фото: Unsplash

Якщо ранковий іній – слід чекати на пізню весну.

Якщо вітер сильний – весна буде холодною та дощовою.

Якщо день теплий і сонячний – літо буде врожайним.

Що завтра не можна робити

Цей день вважався дуже важливим для майбутнього врожаю, тому лінощі могли накликати бідність та неврожай. Люди вірили, що лайка в цей день може принести біду на весь рік, а сварки – призвести до невдач у господарстві. Вважалося, що разом із позиченим можна віддати свій добробут та врожай.

Що можна робити завтра

У народі казали: "На Конона городи починай". Цього дня селяни виходили в поле або на город, щоб хоча б трохи покопати землю чи покласти перше насіння в ґрунт. Це вважалося доброю прикметою для майбутнього врожаю. Щоб захиститися від нечистої сили, люди окурювали свої будинки травами, переважно полином або чебрецем. Це мало відганяти злих духів та приносити добробут.

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