5 березня — яке церковне свято, чому потрібно багато працювати і не можна ледарювати

Завтра, 5 березня, в православному календарі день пам’яті священномученика Конона Мандонського. Священномученик Конон Мандонський (також відомий як Конон Городник) є покровителем і захисником городників, посівів та врожаю.

Конон народився в селі Видана, Віфінія. Він займався городництвом і був богобоязливою, доброю і незлобивою людиною. Конон постраждав за християнську віру під час правління імператора Декія. На суді він твердо сповідав свою віру. Мученикові вбили в ноги цвяхи, а потім гнали перед колісницею, доки він не впав від знеможення.

Прикмети 5 березня

Народні прикмети 5 березня / Фото: Pexels

Ясна погода вказує на тепле літо.

Сніжить — буде великий урожай.

Сильний вітер — чекайте на заморозки.

Що завтра не можна робити

Цього дня в наших пращурів існувала заборона на те, щоб іти вечеряти в гості чи кликати гостей до себе додому. Вірили, що вечір потрібно провести в колі сім'ї. Також заборонялося ледарювати, тому що на людину будуть чекати важкі випробування та проблеми.

Що можна робити завтра

Наші предки називали день Кононом Городником, тому що саме в цей період починали готуватися до висівання різних культур. Насамперед, замочували у воді насіння овочів, а також копали грядки. У народі говорили: "Хоч би в день Конона Городника була б навіть зима, починай орати город. Ти тільки почни цього дня — неодмінно город буде добрий, і овочів буде багато". Дуже важливо було багато працювати, тому що вірили, що тоді Конон подарує талан в усіх справах.

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