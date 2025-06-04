Церковне свято 5 червня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 5 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Доротея, єпископа Тирського. Він народився близько 255 року в Фінікії або Сирії, однак деякі джерела вказують на Тир. Про його молоді роки майже нічого невідомо, однак, він здобув чудову освіту, знав філософію, грецьку мову, риторику і Святе Писання.

Коли імператором був Костянтин Великий, Доротея поставили єпископом Тирським. Він брав участь у I Вселенському Соборі в Нікеї, захищаючи православну віру від аріанства. Також він написав багато оповідей про життя апостолів.

За часів імператора Діоклетіана він зазнав переслідувань. Його схопили, катували, але Доротей не зрікся своєї віри. Пізніше його вигнали з рідного міста і він довгий час поневірявся. За імператора Юліана Відступника, який намагався повернути язичництво, був засланий до Болгарії, але не припинив проповідувати Євангеліє. Помер у віці понад 107 років, 362 або 263 року.

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Прикмети 5 червня

Народні прикмети 5 червня / © unsplash.com

Ясна і тиха погода — до теплого і сухого літа.

Вранці веселка — чекайте на дощ.

Голосно квакають жаби — прийде потепління.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не можна нікому переказувати свої сни, особливо страшні, тому що цим ви накличете на себе біду. Також небезпечно піднімати знайдені речі, гроші — до вас прийде хвороба.

Що можна робити завтра

Це вдалий день для хатніх справ, а тому наведіть лад в оселі, поперіть речі, попрацюйте в городі. Особливо добре висаджувати огірки у відкритий ґрунт — дадуть великий урожай.