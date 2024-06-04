5 червня — яке церковне свято, чому потрібно піти на пошуки сон-трави

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 5 червня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Доротея, єпископа Тирського. Доротей народився у III столітті, ймовірно, у місті Тир (теперішній Ліван). Він отримав ґрунтовну освіту і від ранніх років присвятив своє життя служінню Богові. Відомо, що він мав глибокі знання як у теології, так і у світських науках.

Доротей став єпископом Тира на початку IV століття. Його служіння припало на період правління імператора Діоклетіана, який відомий своїми жорстокими переслідуваннями християн. Єпископ, активно проповідував християнство і зміцнював віру серед своїх парафіян, незважаючи на небезпеку.

303 року, під час великого переслідування християн, Доротей був заарештований і підданий тортурам за відмову зректися своєї віри. Відомо, що він пройшов через численні катування, але залишився вірним своїм переконанням.

305 року, після зречення Діоклетіана, переслідування християн дещо вщухли, і Доротей зміг повернутися до свого служіння. Однак, 311 року, коли переслідування відновилися за імператора Максіміна Дайя, Доротей знову потрапив під удар. Його знову заарештували, і після жорстоких катувань він був страчений.

Доротей залишив по собі великий духовний спадок. Він відомий як один із перших християнських письменників, який створив "Синопсис" — зведення життів святих і подій церковної історії. Цей твір став важливим джерелом для пізніших церковних істориків і відіграв значну роль у розвитку християнської історіографії.

Церковне свято 5 червня — день пам'яті святого мученика Косми, пресвітера Вірменського

Святий Косма, в миру Костянтин, народився в Етолії та став видатним проповідником християнства в XVIII столітті. Він навчав і надихав тисячі вірян своєю мудрістю та благочестям. Він подолав найважчі випробування та привів багатьох до покаяння.

Подібно до апостолів, Святий Косма використовував молитву та віру як свої "ліки". Він лікував безкоштовно, не роблячи відмінностей між багатими та бідними. Його милосердя важило на душі та тілі хворих. Святий Косма став сповіщати Святе Євангеліє в різних місцях, включаючи Албанію, де християнське благочестя було майже втрачено. Його проповідь, сповнена благодаті Святого Духа, приносила велику духовну користь.

Завершив своє апостольське служіння він мученицькою смертю 1779 року. Його тіло було кинуто в річку, а через декілька днів віднайдено і поховано в Ардевузькому монастирі Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Прикмети 5 червня

Народні прикмети 5 червня / Фото: Unsplash

Теплий і ясний день — до великого урожаю.

Вранці туман — в лісах буде багато грибів.

Сильна роса — чекайте на дощ.

Що завтра не можна робити

Після заходу сонця заборонялося виходити на вулицю. Наші предки вірили, що це принесе нещастя і хвороби. Також не можна підходити і знайомитися з новими людьми — вони накличуть біду.

Що можна робити завтра

Здавна вірили, що від 5 червня починається період коротких ночей. Селяни йшли до лісу на пошуки сон-трави. Вірили, якщо знайти цю квітку, то можна носити її на грудях як оберіг від нечистої сили.

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