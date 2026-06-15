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5 домашніх справ, які не варто робити ввечері, бо накличете біду: ці прикмети не можна ігнорувати
Наші предки уважно ставилися до повсякденних справ і вірили, що деякі дії після заходу сонця можуть впливати на добробут і спокій у домі.
Народні прикмети формувалися століттями на основі життєвого досвіду, спостережень і традицій. Хоча сучасна наука не підтверджує їхнього впливу на долю людини, багато людей і сьогодні дослухаються до стародавніх повір’їв. Особливо це стосується домашніх справ, які, за народними віруваннями, не варто виконувати у вечірній час.
Які домашні справи не можна робити ввечері
Не можна підмітати або мити підлогу. У народі вважали, що вечірнє прибирання може вимести з дому достаток, удачу й добробут. Наші предки вірили, що разом зі сміттям господар ненароком позбавляється позитивної енергії оселі. Саме тому прибирання намагалися завершити до заходу сонця, а вечір присвячували відпочинку та сімейному спілкуванню.
Не варто виносити сміття після заходу сонця. Ця прикмета є однією з найпоширеніших. За повір’ями, разом зі сміттям людина може винести з дому фінансове благополуччя та сімейну гармонію. Крім містичного пояснення, існувала й практична причина: у темну пору доби було легше загубити цінні речі або наразитися на небезпеку.
Не рекомендується позичати гроші чи якісь речі. Згідно з народними віруваннями, віддавати гроші ввечері — до фінансових труднощів і непередбачених витрат. Вважалося, що таким чином людина ніби віддає власний добробут. Саме тому наші предки намагалися вирішувати грошові питання в першій половині дня.
Не слід прати або розвішувати білизну на ніч. У давнину люди вірили, що залишена на ніч білизна може вбирати негативну енергію. Через це її намагалися знімати до настання темряви. Сьогодні цю прикмету часто пояснюють і практичними міркуваннями: уночі білизна довше сохне через вищу вологість повітря.
Не можна рахувати гроші перед сном. За народними повір’ями, вечірній перерахунок коштів міг відлякати фінансову удачу та спричинити зайві витрати. Через це гроші радили рахувати вранці або вдень. Такі вірування були частиною традиційного ставлення до достатку та ощадливості.