5 домашніх справ, які не варто робити ввечері, бо накличете біду: ці прикмети не можна ігнорувати

Народні прикмети формувалися століттями на основі життєвого досвіду, спостережень і традицій. Хоча сучасна наука не підтверджує їхнього впливу на долю людини, багато людей і сьогодні дослухаються до стародавніх повір’їв. Особливо це стосується домашніх справ, які, за народними віруваннями, не варто виконувати у вечірній час.

Не можна підмітати або мити підлогу. У народі вважали, що вечірнє прибирання може вимести з дому достаток, удачу й добробут. Наші предки вірили, що разом зі сміттям господар ненароком позбавляється позитивної енергії оселі. Саме тому прибирання намагалися завершити до заходу сонця, а вечір присвячували відпочинку та сімейному спілкуванню.

Не варто виносити сміття після заходу сонця. Ця прикмета є однією з найпоширеніших. За повір’ями, разом зі сміттям людина може винести з дому фінансове благополуччя та сімейну гармонію. Крім містичного пояснення, існувала й практична причина: у темну пору доби було легше загубити цінні речі або наразитися на небезпеку.

Не рекомендується позичати гроші чи якісь речі. Згідно з народними віруваннями, віддавати гроші ввечері — до фінансових труднощів і непередбачених витрат. Вважалося, що таким чином людина ніби віддає власний добробут. Саме тому наші предки намагалися вирішувати грошові питання в першій половині дня.

Не слід прати або розвішувати білизну на ніч. У давнину люди вірили, що залишена на ніч білизна може вбирати негативну енергію. Через це її намагалися знімати до настання темряви. Сьогодні цю прикмету часто пояснюють і практичними міркуваннями: уночі білизна довше сохне через вищу вологість повітря.