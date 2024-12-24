5 фраз, які використовують розумні люди, щоб завжди домагатися свого

Ці слова допомагають вибудовувати діалог, зберігаючи довіру, повагу та взаємну вигоду, що й робить їх ключовим інструментом у досягненні успіху.
По-справжньому розумні люди знають, що їхній успіх залежить від того, що і як вони говорять. Саме тому вони легко домагаються свого. Мистецтво домовлятися вимагає не лише впевненості, а й уміння знаходити баланс між своїми цілями та інтересами співрозмовника. Розповідаємо, які п’ять фраз треба використовувати, щоб домовитися з ким завгодно, про що завгодно.
П’ять фраз, які треба використовувати, щоб завжди домагатися свого
- "Я розумію, про що ви говорите". Ці слова створюють атмосферу взаємодовіри і готовність почути точку зору опонента. Психологи говорять, що саме емпатія допомагає домогтися своїх цілей навіть у найскладніших перемовинах. Ця фраза зміцнює стосунки, робить співрозмовника більш відкритим для конструктивного діалогу.
- "Я ціную вашу думку". У такий спосіб можна продемонструвати свою повагу та зміцнити довіру. Дослідження Гарвардської школи права показало, що прохання про пораду робить нас компетентнішими в очах інших, підвищує їхню впевненість у собі та бажання допомогти нам.
- "Давайте знайдемо спільну точку зору". Пошук спільного знаменника – це основа успішних перемовин. Позитивний тон і щирий інтерес до думки іншого допомагають звільнитися від протистояння та незгоди, створюючи підґрунтя для взаємовигідних рішень.
- "Я хочу, щоб це було вигідно для нас обох". Ця фраза означає прагнення до справедливого та взаємовигідного результату домовленості. Як зазначають експерти з комунікації, ключ до успіху – це вміння чітко висловлювати свої бажання і давати іншим можливість допомогти вам у їх реалізації.
- "Давайте разом знайдемо рішення". Психологи наголошують, що відкритість і чесніть у стосунках дають змогу знайти рішення, які працюватимуть на успіх обох сторін.
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Якщо ви почули хоч одну з цих фраз, знайте, що вами маніпулюють
Ця проста фраза з чотирьох слів допоможе зміцнити стосунки і врятувати від розставання