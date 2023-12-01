5 головних уборів, від яких волосся починає швидко жирніти і випадає: не варто їх носити

Якщо ви вибрали неправильну шапку, ваше волосся відразу жирнітиме і втратить свою красу та еластичність. Потім довго доведеться відновлювати здоров’я локонів, на що може піти декілька місяців. Розповідаємо, яких шапок не варто носити, щоб уникнути проблем із жирністю та випадінням волосся, і чим краще їх замінити.

Шапки з великою кількістю декоративних елементів

Такі головні убори свідчать про несмак своєї власниці. Надлишок паєток, стразів та камінчиків на шапці – це антитренд зимового сезону 2023-2024, що здешевлює будь-який аутфіт. А ще волосся постійно чіпляється за ці елементи декору, тому механічно може пошкодитися. Краще замінити такі шапки на мінімалістичні в’язані моделі без дешевої фурнітури.

Шапки не за погодою

Голова не повинна як пітніти, так і переохолоджуватися, бо це однаково погано впливає на волосся. Якщо шкіра голови пітніє, то волосся починає жирніти, а потім його кілька місяців доведеться відновлювати і приводити до норми. Тому варто вибирати головні убори за погодою, хутряні та вовняні шапки одягайте лише у морози. І в приміщенні знімайте шапку, дайте шкірі голові подихати, тоді волосся не жирнітиме.

Шапки із синтетичних матеріалів

Штучні матеріали не дихають, голова швидко пітніє, через що волосся починає жирнішати. Тому при виборі головного убору звертайте увагу на склад виробу. Якщо шапка з натурального матеріалу, вона дихатиме. Якщо у вас хутряна шапка чи зі 100% вовни, то голова також може пітніти, тому ту є перевірений спосіб, щоб цього уникнути. Робіть для такої шапки шовкову підкладку, тоді волосся не жирнітиме.

Занадто тісні шапки

При виборі головного убору варто орієнтуватися на свої відчуття. Якщо вам здається, що шапка тисне чи викликає свербіння шкіри, її потрібно замінити на більш комфортну і з іншим складом. До того ж, головний убір, який занадто тисне, перекриває потік поживних речовин до шкіри голови. Через це може початися випадіння волосся.

Пов’язки та навушники

Такі аксесуари не підходять до холодних погодних умов. Оскільки шкіра голови буде мерзнути, через що може початися випадіння волосся. Тому краще їх замінити на шапки, які покривали б голову повністю.

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