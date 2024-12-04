5 грудня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб не посваритися назавжди

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 5 грудня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Сави Освященного. Сава народився 439 року в селищі Муталаска, поблизу Каппадокії (сучасна Туреччина), у християнській сім'ї. У 8 років залишив батьківський дім і вступив до монастиря Флавіана. У ранньому віці проявив надзвичайне прагнення до молитви, посту й самозречення.

У 17 років вирушив до Палестини, щоб вчитися у великих подвижників. Деякий час провів у монастирі Феоктиста в пустелі, де займався монастирськими справами і поступово розвивав навички духовного життя. Згодом став пустельником, живучи в усамітненій печері біля монастиря.

478 року Сава заснував свою першу громаду — монастир, що отримав назву Велика лавра Святого Сави або Лавра Сави Освященного. Цей монастир став одним із найважливіших центрів чернецтва у Палестині та існує досі. Він впровадив статут чернечого життя, який поєднував спільне проживання й усамітнене молитовне життя. Цей статут отримав визнання і поширення в багатьох монастирях.

Сава був відомий своєю духовною мудрістю, стриманістю й даром чудотворення. До нього приходили багато людей, шукаючи поради й допомоги. Захищав православну віру під час суперечок із єретичними вченнями, зокрема монофізитством. Брав участь у перемовинах із візантійськими імператорами, щоб захистити православних християн у Палестині. Преподобний Сава помер 5 грудня 532 року у віці 93 років.

Прикмети 5 грудня

Народні прикмети 5 грудня / Фото: Unsplash

Вогонь в печі червоний — буде сильне похолодання.

Дим піднімається догори — чекайте на морози.

Білки ходять землею — до відлиги.

Що завтра не можна робити

Категорично забороняється в Савин день конфліктувати, сваритися, лаятися, тому що сварка затягнеться надовго, а то й назавжди. Не слід починати жодних важливих справ, всі вони не увінчаються успіхом.

Що можна робити завтра

Це сприятливий день, щоб провести його вдома, в колі близьких і рідних людей. В цю дати люди намагаються бути добрішими одне до одного.

Читайте також: