5 гарячих напоїв, що зігріють цієї осені: рецепти, про які ви навіть не здогадувались
Ці гарячі напої легко приготувати вдома з доступних інгредієнтів. Вони обов’язково зігріють у холодні дні.
Осінь - час, коли хочеться закутатись у плед, дивитися улюблений фільм і тримати в руках щось гаряче та ароматне. Саме напої створюють атмосферу затишку й додають тепла в холодні дні.
ТСН.ua підготував п’ять найкращих рецептів гарячих напоїв, які подарують справжнє задоволення.
Класичний глінтвейн
Інгредієнти:
750 мл червоного сухого вина
2 ст. л. меду або цукру
1 апельсин (нарізати кружечками)
3–4 гвоздики
1 паличка кориці
2–3 зірочки бадьяна
2–3 скибочки яблука
Приготування:
Вино вилийте до каструлі. Додати всі спеції, фрукти та мед. Нагрівайте суміш на повільному вогні 10-15 хвилин. Головне - не доводити до кипіння.
Подавайте глінтвейн гарячим у склянках або кухлях.
Какао
Інгредієнти:
500 мл молока
3 ст. л. какао-порошку
2 ст. л. цукру
дрібка ванілі
збиті вершки (для подачі)
Приготування:
Змішайте какао з цукром і добре перемішайте. Додайте кілька ложок молока, аби зробити густу пасту. Влити решту молока, добре перемішати й нагріти. Подавати з вершками та тертим шоколадом.
Чай з обліпихи
Інгредієнти:
100 г свіжої або замороженої обліпихи
1–2 ст. л. меду
500 мл гарячої води (не киплячої!)
2 скибочки лимона
2 скибочки апельсину
невеликий шматочок імбиру
Приготування:
У блендері перебийте обліпиху. Процідіть суміш через сито, аби відділити шкірку та насіння від м’якоті. Залийте гарячою водою, додайте лимон, апельсин і імбир.
Дайте напою настоятися близько 5 хвилин, підсолодіть медом.
Латте з корицею та спеціями
Інгредієнти:
200 мл міцної кави (еспресо або американо)
200 мл молока
1/2 ч. л. кориці
дрібка мускатного горіха
1 ст. л. цукру або сиропу
Приготування:
Нагрійте молоко та збийте його блендером чи вінчиком. До кави додайте спеції та цукор, добре розмішавши. Потім влийте молочну піну.
Прикрасьте паличкою кориці.
Гарячий шоколад
Інгредієнти:
200 мл молока
100 г чорного шоколаду (70%)
1 ст. л. цукру (за бажанням)
щіпка червоного перцю
дрібка кориці
Приготування:
Закип’ятіть молоко. Потім розтопіть у ньому шоколад та додайте спеції. Перемішайте до однорідності.
Подавайте напій в товстих чашках.
