5 гарячих напоїв, що зігріють цієї осені: рецепти, про які ви навіть не здогадувались

Какао / © Unsplash

Осінь - час, коли хочеться закутатись у плед, дивитися улюблений фільм і тримати в руках щось гаряче та ароматне. Саме напої створюють атмосферу затишку й додають тепла в холодні дні.

ТСН.ua підготував п’ять найкращих рецептів гарячих напоїв, які подарують справжнє задоволення.

Класичний глінтвейн

Інгредієнти:

750 мл червоного сухого вина

2 ст. л. меду або цукру

1 апельсин (нарізати кружечками)

3–4 гвоздики

1 паличка кориці

2–3 зірочки бадьяна

2–3 скибочки яблука

Приготування:

Вино вилийте до каструлі. Додати всі спеції, фрукти та мед. Нагрівайте суміш на повільному вогні 10-15 хвилин. Головне - не доводити до кипіння.

Подавайте глінтвейн гарячим у склянках або кухлях.

Какао

Інгредієнти:

500 мл молока

3 ст. л. какао-порошку

2 ст. л. цукру

дрібка ванілі

збиті вершки (для подачі)

Приготування:

Змішайте какао з цукром і добре перемішайте. Додайте кілька ложок молока, аби зробити густу пасту. Влити решту молока, добре перемішати й нагріти. Подавати з вершками та тертим шоколадом.

Чай з обліпихи

Інгредієнти:

100 г свіжої або замороженої обліпихи

1–2 ст. л. меду

500 мл гарячої води (не киплячої!)

2 скибочки лимона

2 скибочки апельсину

невеликий шматочок імбиру

Приготування:

У блендері перебийте обліпиху. Процідіть суміш через сито, аби відділити шкірку та насіння від м’якоті. Залийте гарячою водою, додайте лимон, апельсин і імбир.

Дайте напою настоятися близько 5 хвилин, підсолодіть медом.

Латте з корицею та спеціями

Інгредієнти:

200 мл міцної кави (еспресо або американо)

200 мл молока

1/2 ч. л. кориці

дрібка мускатного горіха

1 ст. л. цукру або сиропу

Приготування:

Нагрійте молоко та збийте його блендером чи вінчиком. До кави додайте спеції та цукор, добре розмішавши. Потім влийте молочну піну.

Прикрасьте паличкою кориці.

Гарячий шоколад

Інгредієнти:

200 мл молока

100 г чорного шоколаду (70%)

1 ст. л. цукру (за бажанням)

щіпка червоного перцю

дрібка кориці

Приготування:

Закип’ятіть молоко. Потім розтопіть у ньому шоколад та додайте спеції. Перемішайте до однорідності.

Подавайте напій в товстих чашках.

