5 китайських новорічних традицій, які принесуть щастя і багатство в кожен дім у рік Дракона 2024

У Китаї ретельно дотримуються усіх новорічних традицій, аби залучити у свій дім щастя, багатство та успіх на наступні дванадцять місяців. То чому б і нам не запозичити кілька ефективних способів залучення щастя на наступний 2024 рік? Розповідаємо, що потрібно робити, щоб цілий рік у домі панували достаток, благополуччя та успіх.

Що треба зробити до Нового року, щоб залучити щастя і багатство

Чистота. Потрібно обов’язково за тиждень до новорічних свят зробити генеральне прибирання, щоб задобрити господаря року – Дракона. Вважається, що благополуччя та удача обійдуть стороною ті домівки, де пануватиме безлад.

Потрібно обов’язково за тиждень до новорічних свят зробити генеральне прибирання, щоб задобрити господаря року – Дракона. Вважається, що благополуччя та удача обійдуть стороною ті домівки, де пануватиме безлад. Живі квіти. Китайці прикрашають оселі не лише ліхтариками та гірляндами. Вони вважають, що в домі обов’язково повинні бути у новорічну ніч живі квіти. Адже згідно вірувань квіти приносять у дім щастя та здоров’я. Якщо немає можливості або часу придбати живі квіти, згодяться кімнатні рослини.

Китайці прикрашають оселі не лише ліхтариками та гірляндами. Вони вважають, що в домі обов’язково повинні бути у новорічну ніч живі квіти. Адже згідно вірувань квіти приносять у дім щастя та здоров’я. Якщо немає можливості або часу придбати живі квіти, згодяться кімнатні рослини. Червоні кольори. Обов’язково у прикрасах будинку повинен бути червоний колір. Це можуть бути червоні ялинкові кулі, гірлянди, свічки, ліхтарики тощо. Червоний колір символізує удачу, дає сили для здійснення заповітних мрій та заряджає енергією.

Обов’язково у прикрасах будинку повинен бути червоний колір. Це можуть бути червоні ялинкові кулі, гірлянди, свічки, ліхтарики тощо. Червоний колір символізує удачу, дає сили для здійснення заповітних мрій та заряджає енергією. Парність. Треба постаратися, щоб у всьому було дотримано парності: парна кількість куль на ялинці, парна кількість речей у подарунках. Парні числа згідно китайського вірування означають безкінечне багатство та злагоду.

Треба постаратися, щоб у всьому було дотримано парності: парна кількість куль на ялинці, парна кількість речей у подарунках. Парні числа згідно китайського вірування означають безкінечне багатство та злагоду. Різноманітність страв. Новорічний стіл у Китаї так само важливий, які у нас в Україні. Тому варто поставити на стіл якомога більше страв, тоді рік буде багатим, продуктивним та успішним. Вважається, що різні овочі та фрукти, червоне м’ясо, пельмені, курка та качка притягують достаток та щастя в дім.

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