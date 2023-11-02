5 кольорів одягу, що роблять образ дорогим і статусним: вони неодмінно мають бути у вашому гардеробі

Речі таких кольорів стануть класикою вашого гардеробу і будуть у трендах кілька років поспіль.

Навіть якщо одяг дорогий, з останньої колекції і за фігурою, але колір не той, то свій образ можна зіпсувати, зістарити і здешевити на раз. Мода сьогодення нас переконує, що найкращі кольори, які до лиця усім без винятку – це палітра благородних монохромних відтінків. Одяг такого кольору завжди підкреслюватиме смак, досконалість і статус. Він обов’язково переходить до розряду класики, яка завжди в моді, тому його сміливо носять кілька років поспіль. Розповідаємо, які найкраще обирати кольори для свого гардеробу, щоб ваш одяг завжди був модним і статусним.

Раніше ми писали про стрижку, яка підходить всім і буде на піку популярності у 2024-му році.

Смарагдовий колір

Які кольори роблять образ дорогим / Фото: pixabay.com

Це колір монархів та аристократії. Атласні блузи і сукні, штани та спідниці, аксесуари, шкіряне взуття і навіть головні убори смарагдового кольору допоможуть створити осінній чи зимовий елегантний аутфіт. Одяг такого кольору прекрасно поєднується з чорними, синіми, червоними і жовтогарячими речами. Також варто звернути увагу на палітру пастельних відтінків, які врівноважуватимуть яскраві барви вашого образу.

Пастельно-блакитний колір

Які кольори роблять образ дорогим / Фото: pixabay.com

В трендах кілька сезонів поспіль залишається одяг пастельних блакитних відтінків. Це класичні штанні костюми з фактурної тканини, м’які об’ємні светри, жакети, спідниці та блузи. Також верхній одяг – пальта, куртки і тренчі. Речі такої палітри відтінків можна комбінувати з молочним, білим, бежевим та винним кольорами.

Фісташковий колір

Які кольори роблять образ дорогим / Фото: pixabay.com

Цей колір надасть родзинки вашому образу. До того ж, фісташковий відтінок вигідно підкреслить риси вашого обличчя, надавши шкірі свіжості та ніжного сяяння. Романтичні топи, об’ємні кардигани, костюми, сукні, пальта – перелік необмежений. Головне, вибирати речі з фактурної тканини, яка підкреслюватиме красу вашої фігури та маскуватиме недоліки.

Винний колір

Які кольори роблять образ дорогим / Фото: pixabay.com

Такий колір пасуватиме не кожній представниці прекрасної статі. Якщо вибирати такий одяг, то слід придивитися до палітри відтінків: винно-червоного, пурпурно-червоного або рубіново-червоного. Такі речі дуже вигідно гратимуть у монокомбінації з дорогими шкіряними аксесуарами – сумками і рукавичками, та шкіряним взуттям.

Шоколадний або моко

Які кольори роблять образ дорогим / Фото: pixabay.com

Шоколадний колір усіх відтінків стане чудовою базою для будь якого стилю – повсякденного, ділового, романтичного та святкового. Такий колір комбінується з монохромним одягом теплих та пастельних відтінків, роблячи ваш образ багатим і статусним.

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