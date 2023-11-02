5 кольорів одягу, що роблять образ дорогим і статусним: вони неодмінно мають бути у вашому гардеробі

Речі таких кольорів стануть класикою вашого гардеробу і будуть у трендах кілька років поспіль.
Навіть якщо одяг дорогий, з останньої колекції і за фігурою, але колір не той, то свій образ можна зіпсувати, зістарити і здешевити на раз. Мода сьогодення нас переконує, що найкращі кольори, які до лиця усім без винятку – це палітра благородних монохромних відтінків. Одяг такого кольору завжди підкреслюватиме смак, досконалість і статус. Він обов’язково переходить до розряду класики, яка завжди в моді, тому його сміливо носять кілька років поспіль. Розповідаємо, які найкраще обирати кольори для свого гардеробу, щоб ваш одяг завжди був модним і статусним.
Раніше ми писали про стрижку, яка підходить всім і буде на піку популярності у 2024-му році.
Смарагдовий колір
Це колір монархів та аристократії. Атласні блузи і сукні, штани та спідниці, аксесуари, шкіряне взуття і навіть головні убори смарагдового кольору допоможуть створити осінній чи зимовий елегантний аутфіт. Одяг такого кольору прекрасно поєднується з чорними, синіми, червоними і жовтогарячими речами. Також варто звернути увагу на палітру пастельних відтінків, які врівноважуватимуть яскраві барви вашого образу.
Пастельно-блакитний колір
В трендах кілька сезонів поспіль залишається одяг пастельних блакитних відтінків. Це класичні штанні костюми з фактурної тканини, м’які об’ємні светри, жакети, спідниці та блузи. Також верхній одяг – пальта, куртки і тренчі. Речі такої палітри відтінків можна комбінувати з молочним, білим, бежевим та винним кольорами.
Фісташковий колір
Цей колір надасть родзинки вашому образу. До того ж, фісташковий відтінок вигідно підкреслить риси вашого обличчя, надавши шкірі свіжості та ніжного сяяння. Романтичні топи, об’ємні кардигани, костюми, сукні, пальта – перелік необмежений. Головне, вибирати речі з фактурної тканини, яка підкреслюватиме красу вашої фігури та маскуватиме недоліки.
Винний колір
Такий колір пасуватиме не кожній представниці прекрасної статі. Якщо вибирати такий одяг, то слід придивитися до палітри відтінків: винно-червоного, пурпурно-червоного або рубіново-червоного. Такі речі дуже вигідно гратимуть у монокомбінації з дорогими шкіряними аксесуарами – сумками і рукавичками, та шкіряним взуттям.
Шоколадний або моко
Шоколадний колір усіх відтінків стане чудовою базою для будь якого стилю – повсякденного, ділового, романтичного та святкового. Такий колір комбінується з монохромним одягом теплих та пастельних відтінків, роблячи ваш образ багатим і статусним.
Читайте також:
В’язані речі знову в моді: як створити власний трендовий образ
З яким взуттям носити довгий пуховик: трендові образи, які легко повторити
Ці 5 шапок уже давно ніхто не носить: чим замінити антитрендові моделі