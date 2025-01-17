5 кольорів одягу, які залучають успіх, міцне здоров’я та гроші

Експерти з езотерики переконують, що ці кольори здатні залучити в наше життя гармонію та добробут, оскільки мають відповідні енергетичні вібрації.
Ще здавна люди помітили, що колір одягу може впливати на наші внутрішні відчуття та настрій. Окрім того, правильно підібране вбрання не лише підкреслює нашу красу, а додає впевненості в собі. Напевно, ви це помічали й не раз. Ресурс "24 Канал" пише з посиланням на Pixel, що є аж п’ять кольорів, які допоможуть залучити щастя, здоров’я, гроші та успіх, якщо вони будуть у вашому гардеробі.
Які п’ять кольорів в одязі приносять успіх, щастя та гроші
- Червоний – це колір пристрасті, сили та міцного здоров’я. Якщо ви хочете бути впевненими у собі, захистити якийсь проєкт чи здати іспит, обов’язково вдягайте червоний одяг. У багатьох світових культурах червоний асоціюється із владою, успіхом та процвітанням. Тому, щоб досягати будь-яких цілей, треба носити речі чи аксесуари червоного кольору.
- Синій називають кольором монархів. Насичений глибокий синій відтінок асоціюється зі спокоєм, надійністю та успіхом. Якщо у вас якась важлива подія і вам необхідно бути спокійним та рішучим, тоді сміливо можна одягати щось синє. Це допоможе позбутися сумнівів, відчути впевненість і залучити у своє життя успіх.
- Зелений – це колір гармонії, природи та зростання. Він відповідає за нові успішні починання та відновлення сил. Вважається, що зелений приносить успіх у фінансових справах і допомагає стати багатими. Щоб залучити у своє життя гармонію, радість, міцне здоров’я та багато грошей, варто носити зелений одяг.
- Золотавий колір говорить сам за себе. Він символізує багатство, успіх і щасливе життя. Особливо корисно такий колір носити жінкам, щоб жити в розкоші та любові. Одяг золотавого кольору підкреслює силу магнетизму, надає впевненості та привертає успіх у всіх сферах життя.
- Білий. Чистий білосніжний колір відповідає за початок нового успішного життя. Тому, щоб подолати негаразди та труднощі у фінансах, варто носити білий одяг. Також білий одяг здатен очищувати від негативу, щоб життя змінювалося на краще.
Читайте також:
Психологічний вік за знаком зодіаку: перевірте, скільки вам років насправді