5 кольорів, які не можна комбінувати: образ буде роз’єднаним і безглуздим

Є такі кольори, які конфліктують між собою, якщо їх поєднати, через що навіть найдорожчий та наймодніший одяг виглядає безглуздо.

Професійні стилісти рекомендують під час комбінації різнокольорового одягу користуватися колірним колом. Тоді можна досягти в образі гармонійності та вишуканості. Добре поєднуються ті кольори, які знаходяться поряд, або навпроти один одного на колі. Розповідаємо, які кольори в одязі не варто поєднувати, аби не виглядати безглуздо й неприродньо, посилаючись на Best Life.

Як правильно поєднувати кольори в одязі / Фото: pixabay.com

Чорний і темно-синій

Ці кольори забивають один одного і не створюють потрібного ефекту гармонійності в образі. Якщо ви бажаєте мати нейтральний образ, який підходитиме для вуличного, повсякденного чи ділового стилю, тоді краще звернути увагу на поєднання чорного і сірого. Щоб додати своєму стилю більшої яскравості, можна комбінувати чорний з нюдом чи рожевим кольором.

Червоний і фіолетовий

Ці кольори знаходяться поруч на колірному колі, але це той випадок, коли їх не можна поєднувати разом. Оскільки вони обидва досить ефектні і грають моно. Щоб підкреслити свій образ, до червоного краще додати синій, одягнувши сині штани та червоний піджак. Такий стиль підійде як для повсякдення, так і на ділову або романтичну зустріч.

Зелений і жовтий

Ц кольори дуже самостійні, тому вони створюють приголомшливі образи окремо. Якщо їх комбінувати, вони матимуть невигідний для образу контраст, бо обидва відтінки вкрай інтенсивні. Для гармонійності та затишку в образі зелений краще поєднати з коричневим – це два земляні кольори, тому чудово доповнюватимуть один одного.

Сірий та коричневий

Якщо поєднати ці кольори, вони розмазуватимуть образ, зроблять його тьмяним та нецікавим. До того ж, така комбінація кольорів додасть кілька років і зайвих кілограмів. Сірий та коричневий – це приглушені кольори, які зроблять образ неестетичним та сумним.

Жовтий і коричневий

Це два теплих відтінки, але жовтий занадто яскравий, тому може невигідно приглушити коричневий. Натомість, коричневий одяг чудово комбінується із металевим золотистим. У такому одязі ви матимете неперевершений та приголомшливий вигляд.

Читайте також:

П’ять стильних стрижок дорогої жінки після 40: додайте до свого образу розкішної досконалості

Стильна заміна пуховику: 6 варіантів зимового одягу, який буде шалено популярний 2024 року

З чим носити ботильйони, щоб фігура стала візуально стрункою: 4 стильні варіанти