Сім "компліментів", які краще не говорити, вони є прихованими образами

Компліменти потрібні для того, щоб підтримати співрозмовника чи співрозмовницю, зробити співрозмовнику приємно. Але є компліменти з якими потрібно бути обережними, оскільки вони не однозначні та можуть образити людину.

Які фрази краще не казати співрозмовникам?

Компліменти, які можуть образити

"Ти молодець, хай навіть усі вважають інакше"

Не варто говорити людині про те, що всі довкола вважають її саму або її дії неправильними. Людина може переживатиме через те, що інші вважають її гіршою.

"Нарешті ти це зробив (зробила)"

Фрази типу "нарешті ти закінчив курси", нарешті знайшла нормальну роботу, чоловіка тощо" звучать для людини образливо, тому що ви нагадуєте, що у людини довго щось не виходило.

"Ти так схудла (схуд) "

Не завжди ця фраза буде приємною для людини, адже не відомо, чому вона схудла. Це може бути особиста трагедія, проблема зі здоров'ям.

Тому цей комплімент можна говорити тільки близьким людям, які, як ви знаєте, прагнули скинути вагу.

"Тебе не впізнати з такою стрижкою, макіяжем, у такому платті та т.п."

Така фраза сприймається не однозначно — не то як схвалення, не то як глузування. Якщо вам дійсно подобається нова зачіска колеги, краще зробити це більше конкретно.

"Без макіяжу ти виглядаєш набагато краще"

Чоловіки, кажучи такі слова жінці думають, що таким чином підкреслюють натуральну красу жінки, насправді вони кажуть про її невміння наносити косметику.

"Ти така гарна, добра, чуйна людина, дивно, що ти все ще самотня (самотній) "

Ця фраза звучить як знущання, а не комплімент і може сприйматися як натяк на те, що людина все ж таки недостатньо добра для щастя в особистому житті.

І як тобі вдалося знайти такого чоловіка, жінку, роботу"

Такий "комплімент" натякає, що ви сумніваєтесь у здібностях співрозмовника. Мало того, ця фраза знецінює та принижує людину.

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