5 квітів, які можна посадити в січні, щоб весна прийшла до вашого саду раніше

Тюльпани / © unsplash.com

У січні сад виглядає завмерлим, але саме цей місяць дозволяє закласти основу для яскравої весни. Частину квітів можна висаджувати вже зараз — навіть попри морозні ранки та короткий день. Фахівці радять звернути увагу на невибагливі рослини, які добре приживаються взимку й дарують раннє цвітіння.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Одними з таких рослин є нарциси. Їх можна висаджувати й у січні — за умови, що земля не промерзла. Садівниця Кріссі Гендлі пояснює: холодний ґрунт дає цибулинам час спокійно вкорінитися, а також зменшує ризик грибкових хвороб, які часто виникають після теплої та вологої осені. Нарциси підходять для клумб, контейнерів і навіть газонів, додаючи саду ранніх весняних барв.

Для тих, хто хоче декоративності вже взимку, гарним вибором стане скіммія. Цей кущ цінується за блискуче темно-зелене листя і компактну форму, яка зберігається протягом усього року. Закупівельник рослин Найджел Лоутон радить звернути увагу на скіммію японську: взимку вона утворює червоні бутони, а навесні — світлі суцвіття. Найкраще рослина почувається у напівтіні та ґрунті з нейтральною або слабокислою реакцією.

Навіть якщо восени не вдалося посадити тюльпани, січень ще залишає шанс це виправити. Головне — обрати суху, добре дреновану ділянку і дочекатися відносно м’якого дня. За словами Кріссі Гендлі, надлишок вологи може призвести до загнивання цибулин, тому перезволожених місць краще уникати. Тюльпани висаджують у ями, що вдвічі або втричі глибші за цибулину, після чого ґрунт злегка ущільнюють і поливають.

Ще одна рослина, яка здатна оживити зимовий сад, — саркокока. Її часто називають різдвяною коробкою, хоча висаджувати її можна і в січні. Найджел Лоутон зазначає, що ця вічнозелена рослина особливо цінується за солодкий аромат, який з’являється саме взимку. Саркокока добре росте в тіні, тому підходить для посадки біля входу в дім, уздовж доріжок або під деревами — там, де аромат буде найвідчутнішим.

Завершують перелік зимові братки — справжні витривальці. Вони легко переносять сніг, дощ і перепади температур, зберігаючи яскравий вигляд до самої весни. Лоутон радить висаджувати братки в горщики або квітники та комбінувати їх з віолами для більшого колірного контрасту. Для гарного росту важливо обрати місце з ранковим і післяобіднім сонцем та залишати між рослинами достатню відстань. Обрізка, як зазначають фахівці, лише стимулює нове цвітіння.

