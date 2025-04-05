Церковне свято 5 квітня / © pixabay.com

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Сьогодні, 5 квітня, в православному календарі Похвала Пресвятої Богородиці (субота акафісту). Це особливий день, коли християни вшановують Пресвяту Діву Марію як Матір Спасителя і як символ її безмежної милості та допомоги людству.

Це свято встановлене на честь події, що сталася в IX столітті в Константинополі, коли християни святкували чудо захисту міста від ворогів завдяки молитвам до Богородиці. В цей день патріархи і духовенство визнали Марію як потужну заступницю і покровительку, яка вислуховує молитви та дарує допомогу тим, хто звертається до неї.

Свято виникло після перемоги над ворогами, і люди вважали, що саме через заступництво Богородиці місто було врятоване. Це свято стало відомим у всьому християнському світі, і його почали святкувати в храмах з великими урочистостями.

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В цей день християни моляться, співають хвалебні пісні та прославляють Богородицю, просячи її захисту та допомоги у важких ситуаціях. Основна ідея свята — це визнання її великої ролі як заступниці і покровительки людства, яка завжди готова прийти на допомогу тим, хто звертається до неї з чистим серцем.

Свято не має фіксованої дати, адже припадає на суботу п’ятого тижня Великого посту.

Церковне свято 5 квітня — день пам’яті святих мучеників Теодула, Агатопода та інших

Теодул був одним із перших християнських діаконів. Він відзначався глибокою вірою та відданістю своїй церкві. Коли імператор Децій почав жорстоке переслідування християн, Теодул не відрікся від своєї віри, навіть під загрозою смерті. Він був арештований і мученицьки помер через свою відданість Христу.

Агатопод був другом і сподвижником Теодула. Разом із ним він також постраждав за віру. Його мученицька смерть стала частиною великого переслідування християн. Про життя Агатопода відомо небагато, але важливо, що він не відмовився від своєї віри, навіть якщо це означало смерть.

Їхні смерті стали символом відваги, відданості та непохитної віри у Христа. Вони не побоялися витримати всі муки, бо вірність своїм переконанням була для них важливіша за життя. Імена Теодула, Агатопода та інших мучеників залишилися в історії як приклади справжнього християнського мужності та стійкості.

Прикмети 5 квітня

Народні прикмети 5 квітня / © unsplash.com

Туман на 5 квітня — буде сухе і тепле літо.

Якщо на 5 квітня на деревах вже розпустилися бруньки, це обіцяє ранню й теплу весну.

Яка температура на 5 квітня, такою буде і погода в травні.

Що сьогодні не можна робити

Великопостний період передбачає утримання від надмірних веселощів і зайвого шуму. Важливо зберігати спокій та спрямовувати думки на духовне очищення. Також не дозволяється вживати їжу, яка не відповідає посту — наприклад, м’ясо, молочні продукти, яйця. Церква закликає дотримуватися строгого посту, як частини духовного очищення.

Що можна робити сьогодні

Оскільки це час Великого посту, важливо приділяти час молитві, читати духовні книги, звертатися до Бога з покаянням, очищати своє серце від гріхів. Також на святого Феодула прийнято знімати утеплення з вікон і варто ретельно провітрити оселю. Це допомагає очистити приміщення від пилу та напустити свіжого повітря після тривалої зими. Також вважається, що такий обряд захищає будинок від негативних впливів — гнилого вітру та злих сил.

Обов’язково помоліться Пресвятій Богородиці. Цього дня у неї просять про мир у світі, за благополуччя і спокій у домівках, за здоров’я близьких. Матір Божа часто виступає як заступниця у молитвах за зцілення хворих та підтримку тих, хто потребує допомоги.