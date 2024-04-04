5 квітня — яке церковне свято, що потрібно зробити, щоб відвадити грабіжників від будинку

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 5 квітня, в православному календарі день пам’яті мучеників Феодула і Агафопода. Були християнськими святими, які жили за часів царювання Діоклетіана і Максиміана. Агафопод був дияконом, старим за віком, а Феодул був читцем, молодим і вродливим. Вони відзначалися своєю вірністю християнській вірі під час гонінь, які були розпочаті римськими царями.

Феодул, зокрема, був відомий тим, що мав перстень із зображенням хреста, який, за переказами, допомагав йому здатність зцілювати хвороби. Їхня відвага і стійкість у вірі були високо цінувані серед християнської спільноти. Вони не уникнули гонінь і були готові прийняти мучеництво за свою віру. Так і сталося. Язичники схопили їх і кинули у море.

Прикмети 5 квітня

Народні прикмети 5 квітня / Фото: Pexels

Птахи не співають — чекайте на погіршення погоди.

Сильний дощ іде — влітку буде багато грибів.

Звуки в полі добре чутно — до дощу.

Що завтра не можна робити

Наші пращури вірили, що не можна викидати з вікна на вулицю будь-яке сміття — інакше на вас чекатимуть неприємності. Також заборонялося йти проти вітру — може "надути" біди. В жодному разі не випускайте на вулицю кішку — скоро прийдуть грабіжники і пограбують будинок.

Що можна робити завтра

Вірили в давнину, що цього дня вітер "надуває" тепло і весну, а тому відчиняли навстіж вікна. А ще господині протирали їх, щоб вони сяяли чистотою і виблискували на сонці. Вважалося, що це на щастя.

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