5 липня — яке церковне свято, чому потрібно обов'язково обговорити плани на майбутнє

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 5 липня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Атанасія Атонського. Він був одним із найвизначніших монастирських діячів і реформаторів візантійського монашества. Він народився в Трапезунді (нині — Туреччина) в благородній сім'ї. Рано втратив батьків і був вихований благочестивою жінкою.

Атанасій отримав блискучу освіту в Константинополі й певний час викладав риторику. Однак незабаром вирішив покинути світське життя і присвятити себе чернецтву. Спочатку він оселився в обителі на горі Афон, де поступово здобув авторитет серед ченців.

963 року Атанасій, за підтримки візантійського імператора Никифора II Фоки, заснував Великий Лавр — перший і найбільший монастир на Афоні, який став центром православного чернецтва. Він впровадив строгий статут, що поєднував відокремлене аскетичне життя з спільними богослужіннями та працею.

Атанасій відзначався глибоким благочестям, мудрістю й смиренням. Він особисто займався будівництвом, викладав духовні настанови братії та керував монастирем. Помер 1003 року під час обвалу купола церкви, коли проводив роботи з її відновлення.

Прикмети 5 липня

Народні прикмети 5 липня / Фото: Unsplash

Яскравий місяць — до теплого і сухого вересня.

Вранці веселка — в другій половині дня почнеться дощ.

Ввечері побачити веселку — негоди не буде.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися не ледарювати, адже вірили, що інакше гроші зникнуть і повернути їх буде дуже складно. Також не брали до рук гострі предмети, а якщо цього не можна було дотриматися, то були вкрай обережними, щоб не поранитися.

Що можна робити завтра

Вранці люди йшли до храму, щоб помолитися святому Атанасію і попросити у нього зцілення від різних хвороб. А ще ввечері збиралися всією родиною і обов'язково обговорювали плани на майбутнє. Вірили, що тоді все задумане неодмінно здійсниться.

Читайте також: