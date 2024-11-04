5 листопада — яке церковне свято, чому не можна нічого купувати і піднімати гроші

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 5 листопада, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими. Галактіон народився у багатій і шанованій язичницькій родині. Його батьки довгий час не могли мати дітей і після багатьох молитов до богів вирішили прийняти християнство, почувши про святість цієї релігії. Після того, як мати завагітніла, вони охрестилися. Галактіон з дитинства виховувався у християнській вірі.

Коли Галактіон досяг повноліття, батьки вирішили одружити його з дівчиною на ім'я Епістима, яка також була язичницею. Проте під впливом Галактіона вона теж прийняла християнство і стала ревною послідовницею Христа. Подружжя вирішило присвятити себе Богові, живучи як брат і сестра. Згодом вони прийняли рішення стати відлюдниками і оселилися в окремих монастирях, продовжуючи служити Богові через молитву, піст і милосердні вчинки.

Під час гонінь на християн, розпочатих за часів імператора Деція, Галактіон був схоплений і підданий жорстоким тортурам за відмову зректися віри. Дізнавшись про це, Епістима добровільно прийшла, щоб розділити його долю, і теж була заарештована. Обох мучили, а потім стратили, обезголовивши.

Прикмети 5 листопада

Народні прикмети 5 листопада / Фото: Unsplash

Сніг лягає на землю нерівно — наступного року вродить ячмінь.

Ясне небо і північний вітер до похолодання.

На гілках верби іній до негоди.

Що завтра не можна робити

Не варто приймати цього дня важливих рішень, тому що ви можете помилитися і накликати на себе біду. Не слід нічого купувати, річ прослужить недовго. Згідно з прикметами, не варто піднімати гроші з землі — цим ви накликаєте на себе довгу самотність.

Що можна робити завтра

Це сприятливий день для походу в баню — весь наступний рік будете здоровими. Молоді дівчата в давнину молилися, щоб вийти заміж за хороших чоловіків.

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