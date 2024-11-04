5 листопада — яке церковне свято, чому не можна нічого купувати і піднімати гроші

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 5 листопада, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими. Галактіон народився у багатій і шанованій язичницькій родині. Його батьки довгий час не могли мати дітей і після багатьох молитов до богів вирішили прийняти християнство, почувши про святість цієї релігії. Після того, як мати завагітніла, вони охрестилися. Галактіон з дитинства виховувався у християнській вірі.
Коли Галактіон досяг повноліття, батьки вирішили одружити його з дівчиною на ім'я Епістима, яка також була язичницею. Проте під впливом Галактіона вона теж прийняла християнство і стала ревною послідовницею Христа. Подружжя вирішило присвятити себе Богові, живучи як брат і сестра. Згодом вони прийняли рішення стати відлюдниками і оселилися в окремих монастирях, продовжуючи служити Богові через молитву, піст і милосердні вчинки.
Під час гонінь на християн, розпочатих за часів імператора Деція, Галактіон був схоплений і підданий жорстоким тортурам за відмову зректися віри. Дізнавшись про це, Епістима добровільно прийшла, щоб розділити його долю, і теж була заарештована. Обох мучили, а потім стратили, обезголовивши.
Прикмети 5 листопада
- Сніг лягає на землю нерівно — наступного року вродить ячмінь.
- Ясне небо і північний вітер до похолодання.
- На гілках верби іній до негоди.
Що завтра не можна робити
Не варто приймати цього дня важливих рішень, тому що ви можете помилитися і накликати на себе біду. Не слід нічого купувати, річ прослужить недовго. Згідно з прикметами, не варто піднімати гроші з землі — цим ви накликаєте на себе довгу самотність.
Що можна робити завтра
Це сприятливий день для походу в баню — весь наступний рік будете здоровими. Молоді дівчата в давнину молилися, щоб вийти заміж за хороших чоловіків.
Читайте також: