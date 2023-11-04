5 листопада — яке церковне свято, чому не варто починати нові проєкти і купувати дорогі речі

Завтра, 5 листопада, в православному календарі день пам’яті мучеників Галактіона і Епістіми. Це християнські святі преподобномученики та подвижники. Галактіон народився у Фінікії в III столітті, а Епістима була його нареченою. Обидва вони прийняли святе хрещення та вирішили не одружуватися, а посвятити себе Богові та вступити до монастирів поблизу гори Синай. Там вони прославилися надзвичайно побожним чернечим життям.

Якось вояки напали на чоловічий монастир, ченці втекли, один тільки Галактіон залишився, його ж бо і знайшли в келії, коли читав Божественне Писання. Святого ув’язнили і привели на суд до поганського старости. Епістимія, довідавшись про це, поспішила до Галактіона і безбоязно стала поруч із ним перед суддею. Староста наказав їх жорстоко мучити. За те, що поганський староста наказав роздягнути святу Епистимію, він і всі хто були поряд осліпли, тільки після молитви святої Богові вони прозріли та навернулось 53 особи, проте мучитель ще більш озвірів. Преподобномученикам відтяли руки і ноги, але вони мужньо терпіли та прославляли Христа-Царя.

Прикмети 5 листопада

Народні прикмети 5 листопада / Фото: Pexels

На землі вже лежить багато снігу — зима буде довгою та холодною.

На деревах вранці багато інею — до потепління.

Місяць в димці — погана погода буде тривати довго.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися не починати жодних нових справ чи проєктів. Вважалося, що інакше можна стикнутися з великими неприємностями. Також не запрошували в свій будинок гостей, навіть родичів чи добрих друзів. А ще не купували речі, особливо дорогі. Вважалося, що вони швидко зламаються.

Що можна робити завтра

Згідно з повір'ями, цього дня краще було поприбирати в оселі — така робота закінчиться добре і принесе щастя. А також наші предки намагалися піти на Галактіона в баню, щоб добре там попаритися. Вірили, що тоді увесь рік будеш здоровим.

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