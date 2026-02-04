Церковне свято 5 лютого / © unsplash.com

Завтра, 5 лютого, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Агафії. Свята Агафія народилася приблизно на початку III століття у місті Палермо або Катанія на острові Сицилія в знатній і заможній християнській родині. Від юних літ вона була вихована в благочесті, любові до молитви та милосердя. За переданням, Агафія дала обітницю цнотливості й присвятила своє життя служінню Богові.

Її краса, шляхетність і внутрішня сила привертали увагу багатьох, але дівчина свідомо відмовлялася від шлюбних пропозицій, вважаючи себе нареченою Христа.

Під час правління римського імператора Деція Траяна (249–251) розпочалися масові гоніння на християн. Намісником Сицилії був язичник Квінтіан, який, захопившись красою Агафії, намагався силою схилити її до зречення віри та до співжиття з ним.

Отримавши рішучу відмову, Квінтіан наказав ув’язнити Агафію і передати її на «перевиховання» жінці на ім’я Афродісія, відомій своєю розпусною поведінкою. Проте всі спроби зламати волю дівчини виявилися марними — Агафія залишалася твердою у вірі та чистоті.

Після повторної відмови зректися Христа святу було піддано жорстоким катуванням. За церковним переданням, їй відтяли груди, що стало символом особливої жорстокості переслідувачів. Попри нестерпний біль, Агафія молилася і дякувала Богові за честь постраждати за Його Ім’я.

У темниці їй явився святий апостол Петро, який дивовижним чином зцілив її рани. Однак наступного дня катування відновилися. Після нових знущань святу кинули на розпечене вугілля та биті черепки.

5 лютого 251 року свята мучениця Агафія віддала свою душу Богові з молитвою подяки. Її смерть стала перемогою духу над тілом і засвідчила силу християнської віри перед обличчям тиранії.

Прикмети 5 лютого

Народні прикмети 5 лютого / © pexels.com

Сніг або заметіль — весна затягнеться, а березень буде холодним.

Якщо на Агафії тепло — зима скоро здасть позиції.

Сніг скрипить під ногами — до сухої та ясної погоди.

Що завтра не можна робити

За народним повір’ям, цього дня не можна відвертатися від чужої біди. Відмова у милосерді жебракам чи бездомним вважалася тяжким гріхом, адже доля мінлива: той, хто проходить повз потребу іншого, завтра сам може опинитися в такому ж становищі.

Що можна робити завтра

У давнину цього дня в храмах освячували хліб із сіллю. Ними потім пригощали домашню худобу, щоб уберегти її від хвороб, а частину зберігали в оселі як оберіг — на захист дому від пожежі та інших лих.