Як відчистити унітаз: народні методи / © Фото з відкритих джерел

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Жовтий наліт, іржаві потьоки та твердий сечовий камінь — проблема, з якою звичайний гель для прибирання часто не справляється. Особливо це помітно на старій сантехніці, де відкладення накопичувалися роками. Проте є простий і недорогий засіб, який може допомогти розм’якшити мінеральний наліт без використання агресивної побутової хімії — звичайна лимонна кислота. Саме цей продукт працює проти багатьох мінеральних відкладень, які утворюються через жорстку воду. Лимонну кислоту також використовують для видалення водяного каменю, жовтих плям і частини іржавих слідів.

П’ять ложок — і наліт почне відходити

Для помітного результату важливо, щоб засіб не одразу розчинився у великій кількості води. Спочатку бажано максимально знизити рівень води в чаші унітаза — наприклад, перекрити подачу води та змити бачок.

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Після цього на забруднені ділянки насипають п’ять столових ложок лимонної кислоти. Якщо наліт розташований вище рівня води, порошок можна трохи змочити теплою водою, щоб утворилася густа кашка і краще трималася на поверхні.

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Засіб варто залишити щонайменше на кілька годин. Якщо відкладення старі й товсті, можна залишити на ніч. Після цього достатньо пройтися щіткою та змити воду. Лимонна кислота допомагає розм’якшувати мінеральні відкладення, тому старий наліт після замочування часто видаляється значно легше.

Як посилити ефект без агресивної хімії

Якщо після першого очищення твердий камінь залишився, процедуру можна повторити. Для дуже стійких відкладень іноді потрібне механічне очищення. Одним із варіантів може бути спеціальний пемзовий камінь, але використовувати його потрібно лише мокрим і дуже обережно, щоб не пошкодити поверхню сантехніки.

Важливо пам’ятати, що лимонну кислоту не можна змішувати з відбілювачами та засобами, які містять хлор. Перед очищенням також варто змити залишки інших хімічних засобів.

Для профілактики достатньо періодично використовувати невелику кількість лимонної кислоти та не чекати, поки наліт перетвориться на товстий камінь. Такий простий лайфгак допоможе довше підтримувати унітаз чистим, а генеральне прибирання стане значно легшим.

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