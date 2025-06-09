Як позбутися вапна та іржі з унітазу / © Фото з відкритих джерел

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Розповідаємо, чим відчистити навіть дуже старий унітаз, щоб сяяв бездоганною чистотою.

Як позбутися вапняного нальоту й жовтизни з унітазу

Щоб приготувати диво-суміш для чищення унітазу, вам знадобиться чотири простих інгредієнти:

2 столові ложки харчової соди;

1 столова ложка звичайної солі;

1 столова ложка будь-якої зубної пасти;

1 столова ложка засобу для миття посуду.

Спосіб приготування і застосування. Змішайте всі складники до утворення пастоподібної суміші. Потім нанесіть засіб на забруднені ділянки унітазу чи раковини. Приділіть особливу увагу тим місцям, де видно жовті плями чи вапняний наліт. Залиште на 1–2 години, щоб суміш відпрацювала. Потім добре потріть йоржиком чи жорсткою губкою та змийте водою. Результат вас приємно здивує — сантехніка сяятиме бездоганною чистотою. До того ж, засіб не лише очищує, а й дезінфікує поверхні, залишаючи після себе приємний запах і блиск.

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Цю пасту також можна застосовувати для чищення:

ванни;

душової кабіни;

змішувачів;

плитки та швів.

Як позбутися навіть застарілої іржі з унітазу

Цей простий метод допоможе позбутися іржі, коли вже нічого не допомагає.

Треба взяти столовий білий оцет 9% і непотрібний старий рушник.

Змочіть рушник оцтом, прикладіть до іржавої ділянки, наприклад, в області навколо зливу чи під обідком унітазу, залиште на 3 години чи навіть на ніч.

Оцет роз’їсть стару іржу та наліт.

Потім просто зніміть рушник, потріть йоржиком, де це необхідно, і змийте водою кілька разів.

Які ще три перевірені методи, щоб позбутися іржі та вапна із сантехніки

Лимонна кислота й сода. Щоб приготувати засіб для чищення ванни чи унітазу, змішайте столову ложку лимонної кислоти зі столовою ложкою соди. Нанесіть суміш на проблемні місця і збризніть водою з пульверизатора. Залиште засіб відпрацьовувати на годину, а потім протріть і змийте водою. Вапняний наліт зникне, наче й не було.

Перекис водню і сода. Перекис водню на відмінно впорається з жовтизною на сантехніці та продезінфікує поверхні. Зробіть кашку з соди й перекису, нанесіть на плями і залиште на годину. Після того, як паста відпрацює, змийте її водою. Результат вас приємно здивує — від жовтизни не залишиться і сліду. Навіть старий унітаз сяятиме бездоганною білизною.

Газована вода (Coca-Cola). Так, звичайна кола містить фосфорну кислоту, яка здатна роз’їдати іржу. Залийте в унітаз пів літри напою, залиште на ніч, а зранку просто пройдіться йоржиком по поверхні. У такий спосіб можна позбутися навіть застарілої іржі та вапна з поверхні сантехніки.