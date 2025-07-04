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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
356
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5 липня — яке церковне свято, чому забороняється брати до рук гострі предмети

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 5 липня

Церковне свято 5 липня / © Unsplash

Завтра, 5 липня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Атанасія Атонського. Преподобний Атанасій Атонський (власне ім’я — Авраамій) жив у Х столітті. За традицією, він народився в Каппадокії або Фессалії (точні деталі невідомі, бо джерела того часу фрагментарні). Від юних років прагнув до духовного життя і був прикладом аскетизму, суворої молитви та послуху.

Він прийняв чернечий постриг, ставши монахом і отримавши ім’я Атанасій. Його духовним покликанням стало усамітнене життя в суворих умовах, сповнене молитви, посту, трудового подвигу й постійної боротьби з плотськими спокусами.

963 року преподобний Атанасій прибув на Афон — святу гору, відому як центр православного монашества. Тоді Афон був мало освоєним, в основному пустельним і диким. Він заснував перший на Афоні монастир — Монастир Вели́кої Лаври (іноді просто Лавра Атанасія), який став основою для подальшого розвитку афонського чернецтва.

Цей монастир було споруджено в долині неподалік від узбережжя, і він одразу став духовним центром, куди почали приходити паломники і монахи з різних країн.

Преподобний Атанасій був не тільки організатором чернечого життя на Афоні, а й зразком суворої аскези. Він відомий своєю молитвою, мовчанням, суворим постом, трудами і богонатхненним життям. Його авторитет і харизма приваблювали інших подвижників, що створило початок великої монастирської традиції Афона.

За життя і після смерті Атанасія приписують різні чудеса: зцілення хворих, духовне просвітлення паломників, допомогу в складних обставинах. Ці свідчення зміцнили його статус святого в православній Церкві.

Прикмети 5 липня

Народні прикмети 5 липня / © unsplash.com

Народні прикмети 5 липня / © unsplash.com

  • Почути грім 5 липня — буде великий урожай горіхів і зерна.

  • Багато павутиння — до сухого бабиного літа.

  • Дощить на Атанасія — буде багатий урожай хліба.

Що завтра не можна робити

У народі вірили: 5 липня слід бути особливо обережним і зібраним. Якщо цього дня ледарювати чи гаяти час — можна накликати на себе злидні й нестатки. Нарікати на життя, впадати в смуток чи скаржитися на долю — поганий знак: кажуть, як почнеш рік зі сліз, так і проведеш його в сльозах. А ще краще відкласти всі справи, пов’язані з ножами, голками чи іншим гострим знаряддям — є велика ймовірність травмуватися.

Що можна робити завтра

У народі побутувала така звичка: 5 липня пекли особливу місячної форми випічку й ділилися нею з близькими, сусідами та знайомими. Вірили, що щедре частування цього дня відкриває шлях до достатку, залучає до дому добробут і добрі сили.

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Дата публікації
Кількість переглядів
356
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