Яке церковне свято в Україні 5 липня

Церковне свято 5 липня / © Unsplash

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Завтра, 5 липня, в православному календарі Матері Божої Неустанної Помочі. Ікона Матері Божої Неустанної Помочі — одна з найшанованіших святинь християнського світу, що уособлює безперервне заступництво Богородиці за людський рід. Її образ відомий у східній та західній традиціях і поєднує глибоку богословську символіку, духовну ніжність і відчуття постійної Божої присутності у житті людини.

Історія образу сягає середньовічного періоду. Вважається, що ікона має візантійське походження та була створена в дусі східнохристиянської іконописної традиції, де кожен елемент має символічне значення.

За переказами, ікона довгий час перебувала в приватних руках, поки не була передана до Риму, де згодом стала об’єктом особливого культу. З XIX століття її офіційно передали редемптористам, які поширили її шанування по всьому світу.

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На іконі зображена Пресвята Богородиця з Дитятком Ісусом на руках. Малий Ісус, ніби зляканий видінням майбутніх страждань, тримається за руку Матері, а архангели зображені з інструментами Страстей Христових.

Цей образ несе глибоку духовну ідею: навіть у момент страху, випробувань і невідомості людина може знайти захист у Божій Матері. Саме тому її називають «Неустанною Поміччю» — тобто такою, що ніколи не припиняє підтримувати віруючих.

У християнській традиції Матір Божа постає як заступниця, яка завжди чує молитви та приносить у світ милосердя і надію.

Церковне свято 5 липня — день пам’яті преподобного Атанасія Атонського

Майбутній святий народився в X столітті в Малій Азії та отримав ім’я Авраамій. З юних років він проявляв схильність до навчання, молитви та усамітнення. Освіту здобув у Константинополі, де згодом став учнем відомих духовних наставників.

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Саме в столиці Візантійської імперії він познайомився з майбутнім імператором Никифором Фокою, який згодом відіграв важливу роль у його духовній місії.

Відмовившись від світського життя, Авраамій прийняв чернецтво з ім’ям Атанасій. Він прагнув глибокого усамітнення, молитви та духовного очищення. Зрештою його шлях привів до Святої Гори Афон — місця, яке стало центром православного чернецтва.

Саме тут розпочалася нова сторінка його життя, пов’язана з організацією чернечої спільноти.

Головним подвигом святого стало заснування першого великого монастиря на Афоні — Великої Лаври. Він не лише створив монастирську спільноту, а й запровадив чіткий устав чернечого життя, що поєднував молитву, працю та духовну дисципліну.

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Святий Атанасій прагнув гармонії між усамітненням і спільнотою, заклавши основи афонського чернецтва, яке зберігається до сьогодні.

Його діяльність не завжди була легкою. Атанасій стикався з опором частини монахів, труднощами організації життя та матеріальними нестатками. Однак завдяки підтримці імператора та власній непохитній вірі він зміг утвердити свій духовний задум.

Свята Гора стала місцем, де його ідеї отримали повне втілення.

Преподобний Атанасій залишив після себе не лише монастир, а й цілісну духовну систему, що вплинула на розвиток православного чернецтва в усьому світі.

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Церковне свято в Україні 5 липня за старим календарем

За старим календарем 5 липня в Україні вшановували пам’ять мученика Євсевія, єпископа Самосатського. Він твердо захищав православну віру під час аріанських суперечок. Він неодноразово зазнавав вигнання і переслідувань, але продовжував таємно керувати своєю паствою. Загинув мученицьки від руки прихильників єресі, ставши прикладом пастирської відданості та мужності у вірі.

Прикмети 5 липня

Народні прикмети 5 липня / © unsplash.com

Якщо вранці сильна роса — день буде теплим і сонячним.

Ясне зоряне небо в ніч на 5 липня — до стабільної теплої погоди.

Якщо комарів багато ввечері — найближчі дні будуть теплими й вологими.

Що завтра не можна робити

Наші предки день не радили витрачати на бездіяльність і нарікання на життя — це, за віруваннями, могло «відкривати двері» до нестачі й фінансових труднощів. Також уникали ремонту, роботи з гострими предметами та будь-якої необережності, щоб не накликати неприємностей. Усе важливе намагалися завершити до полудня, адже вважалося, що перша половина дня найбільш сильна й сприятлива для результату.

Що можна робити завтра

У народній традиції цей день називали Афанасіїв або Місячний. Вважалося, що саме в цей час Місяць наповнює світ особливо м’якою, сприятливою енергією, яка допомагає людям у справах і задумах. Колись господині пекли випічку у формі місяця та частували нею сусідів і близьких. Такий звичай символізував достаток у домі, злагоду в родині та добрі взаємини між людьми.

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