5 листопада — яке церковне свято, про що звертаються в молитвах до святих цього дня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 5 листопада

Церковне свято 5 листопада / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 5 листопада, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Галактіона та Епістими. Галактіон походив із язичницької родини. Він був охрещений у християнство вже у дорослому віці. Епістима, його дружина, народилася в християнській родині. Вона виховувалася в благочесті та побожності. Пара жила в Кесарії Палестинській. Вони були дуже побожними, активно допомагали бідним і нужденним.

Галактіон і Епістима постали перед судом римської влади за відмову приносити жертви язичницьким богам, що було обов’язковим для громадян у часи правління імператора. Їх відмову від ідолопоклонства вважали непокорою, тому їх піддали жорстоким тортурам. Історичні джерела свідчать, що вони не тільки зберегли віру, а й підтримували один одного під час страждань, що надавало сили і їм самим, і багатьом свідкам їхнього мучеництва.

Згідно з переказами, Галактіон і Епістима були замучені до смерті через відданість Христу. Їхня смерть відбулася близько 252–259 року, під час гонінь за імператора Деція.

Прикмети 5 листопада

Народні прикмети 5 листопада / © unsplash.com

  • Ясна ніч 5 листопада — чекайте на морозний ранок.

  • Туман на світанку — багатий урожай хліба наступного року.

  • Сильний вітер 5 листопада — зима буде суворою і морозною.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними віруваннями краще утриматися від серйозних рішень: не варто розпочинати значущі справи, ставити підписи під важливими документами або робити дорогі закупи.

Що можна робити завтра

У православний день пам’яті святих Галактіона та Епістими люди звертаються до них із особливими проханнями: жінки, які мріють про дітей, — за дар материнства; незаміжні дівчата — про щасливе подружнє життя та доброго чоловіка. Подружні пари моляться святим про зміцнення шлюбу, примирення після суперечок і відновлення довіри.

